走過低谷加盟冠忠南區　艾華：我會變得更強！

上季港超腰斬前一度高踞積分榜榜首的冠忠南區，新季捲土重來，其中最具話題性的新加盟球員，非重返港超舞台的艾華莫屬。為了保持狀態，艾華近年一度選擇在甲組聯賽打拚，如今再戰本地頂級聯賽的機會擺在眼前，艾華表示已準備好強勢回歸：「今季會畀大家會見到更強嘅艾華！」

加盟冠忠南區前，艾華最後一次於本地頂級聯賽登場，已是2020年的事；受疫情影響，原本效力香港飛馬的艾華，其後因球隊退賽而要暫別港超。常言道球員職業生涯短暫，超過兩年蹉跎對任何球員都是煎熬，更何況正直當打之年的艾華：「對我嚟講影響好大，離開港超嘅時候仲算年輕，嗰陣只係得28歲，過去兩年冇得踢港超球隊，係好唔開心，但我明白理解的。」對艾華而言，人生如球圈一樣變幻無常，有起亦有落，這方面他說自己已經看化了：「最緊要當下我係開心嘅，知道自己仲有能力踢頂級聯賽。」

甲組磨刀感激高力北區支持

無緣征戰港超的日子，艾華未有放棄尋求機會，並在上季決定轉戰甲組：「留喺屋企等運到，係冇可能達成目標，我知道自己喺甲組冇可能完全享受足球，但我好清楚知道自己想要啲乜，就係想重返職業舞台。」過去一季效力高力北區超過20次披甲，入球達雙位數的艾華，踢甲組聯賽看似得心應手，但仿真草場上的競逐，遠比他想像中容易應付，艾華說自己在過程中亦獲益良多：「我知甲組唔係職業聯賽，球隊每周可能操得兩課，可能有人覺得喺甲組踢波係一個奇怪嘅決定，但呢個係我嘅選擇，北區畀機會我上場比賽，幫咗我好多，我對佢哋充滿尊敬。」

2015年首次來港，艾華加盟南華征戰本地頂級聯賽，個人港超「地標戰」的經歷，他至今仍記憶猶新：「當時對住傑志，我後備登場，比賽最後一刻取得入波，幫助球隊壓哨追和，對我嚟係完美嘅開局，亦係我永遠唔會忘記嘅一刻。」累積多年征戰港超經驗，艾華新季轉投冠忠南區，希望以謙卑心態迎接新挑戰：「我嚟到南區唔係想搶走任何人嘅位置，原本陣中已經有唔少經驗十足嘅球員，作為首季加盟新兵，我會努力融入球隊同學習，並嘗試同大家分享我嘅經驗。」

衝擊冠軍打破無冕僵局

征戰港超多年，艾華踢過不少具實力球隊，卻一直無緣染指冠軍，今季他深信有能力與南區攜手打破無冕僵局：「嚟咗香港咁耐，一直冇機會攞到港超冠軍，呢個係我所追求嘅目標；今季傑志同理文人腳鼎盛，但我唔會驚佢哋，因為我哋有出色嘅教練團，球員極具實力，無論遇到任何對手，我有信心球隊可以攞到好成績，甚至衝擊冠軍寶座。」

艾華檔案

出生日期：

1991年6月10日（31歲）

身高：1米76

司職：前鋒、翼鋒

球衣號碼：18

曾效力球隊：廣東日之泉、南華、香港飛馬、高力北區

現效力球隊：冠忠南區

紮根香港盼為代表隊披甲

疫情對本地球圈的影響一直揮之不去，上季港超更因此被腰斬；逆境下，不少洋將都離港尋找落班機會，已在香港落地生根的艾華，則選擇留守香港這片土地：「香港係好安全嘅地方，我希望成世人都可以住喺呢度。」早前已領取香港身分證的艾華，現時正在申請特區護照，待批核後，他除了可以本地球員身分出戰港超，更將獲代表港隊出戰的資格。

「想成為香港人，主要係因為我嘅屋企人，因為太太同囡囡都喺呢度；我嘅夢想係有朝一日為港隊披甲，呢個對我嚟講會係新挑戰，我會繼續努力證明自己，用好表現打動港隊主帥。」艾華表示自從來港後，就一直關注港隊的表現，並希望步基奧、高梵、基藍馬和艾力士等入籍兵後塵，爭取為代表隊出戰的機會。