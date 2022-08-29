意媒狂吹C朗轉投拿玻里　曼聯承擔薪酬

轉會死線逼近，究竟C朗留喺曼聯做大後備，還是離隊加盟一支有得踢歐聯嘅球隊，好快有答案，意大利《米蘭體育報》頭版報道，C朗與拿玻里達成協議，將會重返意甲賽場。

報道指，C朗能否加盟拿玻里嘅問題非常複雜，主要有兩大方案，第一係曼聯1億歐元收購拿玻里前鋒域陀奧森漢，C朗作價4000萬歐元作為交易一部份；第二係C朗以外借形式轉投拿玻里，曼聯將承擔75%薪酬。C朗已經同意轉投拿玻里，等待曼聯同拿玻里交易結果。

拿玻里教練史巴列堤對於C朗加盟傳聞拒絕回應：「我冇時間考慮其他事，我哋有好多比賽要踢，每日都要練波。」拿玻里喺今屆歐聯編入A組，對手有利物浦、阿積士同格拉斯哥流浪。

上述交易已經夠晒複雜，英國《泰晤士報》再爆料，指C朗不滿曼聯因喪失歐聯席位而扣減其薪酬25%，即由周薪48萬鎊減至36萬鎊。

報道指，C朗認為自己喺曼聯已做足本份，曼聯失去歐聯席位並唔係佢嘅錯，冇理由要大幅減薪，不過當初C朗重投曼聯時，相關條款已寫在合約上。