安東尼抵曼聯做體測　可望上陣鬥阿仙奴

曼聯迎來今夏最重量級新兵，英國各大傳媒報道指阿積士翼鋒安東尼馬菲奧斯已於當地時間周一(29日)晚上抵達紅魔鬼總部接受體測，如無意外，會方將於周二(30日)稍後時間，正式公布呢位22歲巴西國腳加盟。

由於需要處理工作證，預料安東尼馬菲奧斯未能趕及周五(9月2日)凌晨英超上陣對李斯特城，但應該可以出戰周日(9月4日)晚主場鬥榜首阿仙奴。

從網上流傳相片可以見到安東尼馬菲奧斯行入曼聯總部，佢滿面笑容向在場人士揮手，非常期待成「魔」。

事實上，呢位身高1米74嘅翼鋒早前已自爆一定要加盟曼聯：「今年2月我透過經理人向阿積士會方表達要離隊，當時有唔少球會斟介我，我亦希望去其他聯賽接受新挑戰，到咗6月，我親自通知阿積士管理層及教練，再次表明要離隊，雖然會方曾提出續約要求，但我好明確表示要轉會。」

坦哈格4月落實由阿積士轉投曼聯擔任領隊，並爭取安東尼馬菲奧斯加盟紅魔鬼，經過幾次報價後，最終以8,400萬鎊轉會費成交，成為曼聯史上第3貴收購球員，僅次於保羅普巴及哈利馬古尼。

安東尼馬菲奧斯上季為阿積士上陣33場入12球，今季上陣3次已入2球，狀態非常勇猛，曼聯有佢助陣出戰阿仙奴，可以大大增添勝算。