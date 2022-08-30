紅魔森巴黑歷史　希望愈大失望愈大？

曼聯連續收購2位巴西國腳卡斯米路、安東尼馬菲奧斯，球會史上累計簽入10位「森巴兵」，但睇番紅魔鬼過去嘅巴西球員表現都令人失望，卡、安二人能否協助球隊創佳績仍然係疑問。

曼聯史上最雷聲大雨點小嘅巴西球員，一定係基巴臣，呢位中場協助巴西奪得2002年世界盃冠軍，1年之後加盟紅魔鬼，但因為傷患問題，僅效2季，喺英超上陣20次入2球，就被賣去比錫達斯。

另1位曾經被曼聯名帥費格遜睇好嘅巴西中場路爾斯安達臣，一樣係反高潮，2007年以當時天價3,000萬歐元由波圖加盟曼聯，但踢唔出身價，佢效力8季大部份時間擔任後備。另外，達施華兄弟亦係平庸之輩，

至於近年嘅安達斯彭利拿被寸係「熱身賽球王」，不斷被外借，今季正式轉投富咸。左閘阿歷士迪尼斯效力曼聯2季都做後備，今季被外借去西維爾。

現時陣中嘅費特表現亦備受批評，近期已失去正選。曼聯唔理森巴兵黑歷史，重金買入卡斯米路、安東尼馬菲奧斯，只能祝佢哋好運。