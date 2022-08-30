香港隊　備戰亞青盃外圍賽　23人決選名單出爐

「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽即將在下月舉行，足總周二（30日）公布23人決選名單，當中多達15名球員正在港超聯打滾。港隊周三（31日）起會先在本地訓練三日，9月3日再前往泰國曼谷集訓，直至9月12日才轉抵比賽場地印尼泗水，為賽事作最後備戰。

今次23人大軍名單中，共有15名球員在港超聯效力，包括早前曾隨大港腳出戰「東亞盃」、現正效力傑志的兩名新星趙聡悟、曾以行。另外雖然東方龍獅在9月初將會出戰「亞協盃」跨區4強，但門將鍾凱文、中場黃偉駿獲球隊放人，將直接參與港隊訓練，而翼鋒馬希偉則在印尼才會合港隊。

位於第三檔次的港隊在今屆「亞青盃」外圍賽被編入F組，與印尼、越南及東帝汶一組，賽事將於今年9月14至18日在印尼舉行。今屆賽事10組首名，連同5支最佳次名球隊將可躋身2023年烏茲別克「亞青盃」決賽周。

23人決選名單如下：

門將：鍾凱文 (東方龍獅)、龐焯熙 (香港 U23)、張桂華 (傑志)

後衞：李俊諺、宋紘毅、嚴啟倬 (香港 U23)、張譽倫 (傑志)、羅焯熙、梁立天 (理文)、湯翹哲

中場：馬希偉、黃偉駿 (東方龍獅)、何瀧浩、李樂謙、鄧筵霑 (香港 U23)、趙聡悟、宏愷志、曾以行 (傑志)、陳琨政、曾樂圖

前鋒：陳嘉宝 (香港 U23)、馬斐 (傑志)、陳傲軒 (冠忠南區)