細威告別之旅吸引近3萬觀眾　美網首圈告捷

美國天后「細威」S威廉絲告別之旅揭開序幕。她今日（30日）身穿一襲黑禮服，在美國網球公開賽粉墨登場，在接近3萬個觀眾見證下，以直落兩盤擊敗黑山球手Danka Kovini。

下月滿41歲的「細威」退役在即，生涯21次，也是最後一次參加美網，她身穿一襲閃亮黑禮服登場，招牌爆炸頭、頭帶和球鞋綴滿水晶，左鞋印上「媽媽」，右鞋印上「女王」，頗有「后臨天下」的氣勢。雖然只是首圈賽事，仍吸引29,402個粉絲到場，創下艾殊球場夜間入座率新高。

在一面倒的打氣聲下，「細威」轟出9球Ace，以6：3、6：3擊敗黑山的Danka Kovini，晉級次圈，延長這場告別之旅。「我猜『細威』想告訴大家：『不是今日，不是今日（Not today, not today）。』」司儀說。大會亦為「細威」預備致敬環節，讓全場觀眾舉起紙牌，砌出「莎蓮娜，我們愛你」的字樣，讓她非常感動。

「細威」賽後談到退役決定：「當你對一件事依然充滿熱情，確實很難道別，有時候離開比堅持更難。但有一刻我忽然覺得，好吧，是時候了，我有家庭，生活還有其他篇章，我想稱之為人生的進化。」這位6屆美網冠軍下圈會對2號種子、愛沙尼亞的Anett Kontaveit，亦會夥拍姐姐「大威」V威廉絲，出戰女雙賽事。