港超聯　祖連奴「報復」領紅　標準流浪不作內部處分

就球員祖連奴去仗在港超聯對理文，因遭對方球員踢跌後作報復行為而領紅被逐一事，標準流浪周二（30日）發出聲明，強調報復行為不為球例所容許，但考慮到球員所遭受的犯規動作之嚴重程度，決定不會作內部處分，亦促請足總審視事件。聲明原文如下：

事緣在當日比賽尾段，祖連奴被徐宏傑從後掃跌，前者沉不着氣下向對方「報復」，被球證出示紅牌，而出腳十分肉酸的徐宏傑只被罰黃牌。流浪領導層與教練團在翻看賽事影片後，最終決定不作內部處分，但這名巴西籍前鋒將會接受足總按紀律章程進行的聆訊。

至於聲明原文則如下：「標準流浪球員祖連奴在剛過去的周日於超聯賽事，因遭對手踢跌後作報復行為，被裁判出示紅牌驅逐離場，本會領導層與教練團翻看賽事影片後，強調報復行為不為球例所容許，惟考慮球員所遭受的犯規動作之嚴重程度，會方未行內部處分，亦促請足總審視事件。事件發生時球隊正傾力進攻以追平比數，各球員固然有趕急的心態，而祖連奴更遭到對手以極不公平的踢法對待，導致情緒失控，會方基於此考慮及教練、隊友極力求情，所以未作內部處分，惟該球員仍需接受足總按紀律章程進行的聆訊。本會在此重申，報復行為既不容於球例，也是不智之舉，將繼續敦促球員，不論在場內、場外都要保持克制，謹記公平競技精神。就此次祖連奴遭受蓄意犯規事件，本會將按既有渠道促請足總加以審視。」