出山執教香港U23責任重大 　司徒文俊冀小將主動出擊

常說年輕人象徵一個地方的未來，因此負責引領他們成長的人，其責任相當重大，新季擔任港超聯球隊香港U23主教練的司徒文俊，正正擔當此重任。「司徒Sir」希望將主動踢法注入球隊，協助小將們追上職業足球水平，完成自己身為主教練的「使命」。■圖、文：鄧文滔

司徒文俊第二度執起頂級聯賽球隊的教鞭，今季要帶領一班香港U23小將征戰港超聯。雖然困難重重，但他仍以正面態度應對，並形容球員態度良好，表示心態上會有少許當他們「香港隊青年軍咁教」。「司徒Sir」的目標是協助他們與職業足球接軌，學懂做一名職業足球員：「佢哋每場面對嘅對手，正正係一啲職業球員，甚至優質外援。佢哋要慢慢學識跳上去，了解職業足球係咩一回事，尤其係新嗰班，有啲之前根本未接觸過職業足球。」

正面態度應對困難

去季開始成軍的香港U23，由於球員普遍經驗尚淺，在比賽中不時以大比數落敗。「司徒Sir」坦言沒有教練想輸球，但他一定不會為了減低失球數字，轉以防守為主的風格帶兵，箇中原因正是因為對小將有一份責任：「有啲大球會要踢進攻足球，要球員主動啲，如果香港U23踢得太防守，咁啲大球會就有可能發掘唔到呢班球員嘅優點，就唔會畀機會佢哋。」

要求球員互相推動

相比起賽果，他更着重麾下年輕球員能否在比賽中展現出良好的意識，例如有沒有嘗試進攻等。談到對陣中球員的看法，「司徒Sir」打趣道袁世傑及黃浩然等人既已屬超齡球員，就要帶動球隊：「我希望佢哋唔單止係俾教練推動，球員之間都要互相幫助，甚至互相要求。」

司徒文俊曾在2017/2018球季擔任東方龍獅的主教練，惟成績未算理想，回想這段日子，「司徒Sir」發現可以做得更好的地方：「之前有段時間做管理工作多，依家教番波，有啲嘢要做得好啲，例如對比賽變化嘅觸覺。」

司徒文俊Profile

出生日期：1975年6月5日

曾執教球隊：東方龍獅

現執教球隊：香港U23