般尼茅夫官方周二(30日)宣布，辭退領隊柏加。這位少帥成為今季英超首位被炒領隊，快過被炒熱門夏辛侯迪、林柏特、羅渣士等人，柏加被炒導火線當然係上仗狂吞利物浦9蛋，嚟緊周四凌晨英超快車對狼隊，般茅將會由加利奧尼爾暫時領軍。

柏加掛靴後喺富咸展開執教生涯，前季富咸降班後被炒，隨即轉投英冠般尼茅夫，上季協助球隊重返英超，今季開鑼首仗2比0擊敗阿士東維拉打響頭炮，不過之後遇上艱難賽程，連續對曼城、阿仙奴及利物浦，3連敗屬意料中事，不過3仗失16球實在太多，終被落鑊。

不過柏加事前似乎聞到魷魚香，喺0比9慘敗於利物浦之後，佢喺記者會無奈表示會方喺升班後並無增兵，可能因此觸怒高層，佢當時好坦白話：「我班球員需要幫助，佢哋只能同空氣搏鬥，我哋有幾百萬個理由唔去增兵，好多嘢都係環境造成，我哋搵唔到人，或者啲球員唔想嚟。」

計埋柏加，佢係高普執教利物浦後第6位輸畀紅軍後被炒主帥，之前5人分別係史雲斯古度連、韋斯咸比歷、富咸祖簡奴域、曼聯摩連奴、愛華頓馬高施華，高普可以話係領隊殺手。