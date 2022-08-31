車路士輸波創近6年最差開局　預示災難結果

周三(31日)凌晨英超爆出大冷門，傳統勁旅車路士領先之下，竟然連失2球，作客1比2不敵修咸頓，爆出5.4倍主W。

車路士今季踢5場聯賽已經輸咗2場，創下近6年最差開局，球隊對上1次英超頭5場輸2場或以上係2015/16年球季，該季車仔最終僅排第10位，莫非今季又「炒車」？

車路士開賽23分鐘，由史達寧射入打開紀錄，呢位今季加盟嘅英格蘭球星近2場入3球，腳風非常順。

不過，車仔只係開心咗5分鐘就被對手扳平，修咸頓嘅18歲小將拉維亞喺禁區邊射入靚波，追成1比1。上半場補時，修咸頓由阿當岩士唐射成2比1反超前。

換邊之後，車路士試圖加強攻勢，但谷唔起，攻門往往隔靴搔癢。反觀修咸頓反擊更具威脅，包括穆罕默德沙利素頭槌攻門，僅被堤亞高施華護到空門，最終修咸頓維持2比1勝果至完場。

賽後車路士領隊杜曹批評球員只係踢咗20分鐘好波，之後鬥心不足，太易被對手壓制，導致輸波。車仔今季踢5場英超僅2勝1和2負，換言之已失咗8分，唔好話要爭標，連能否打入前4位都成疑問。