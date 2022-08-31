2位防線新兵冇料到　車仔急斟德甲中堅

車路士今季踢5場英超已失8球，以往固若金湯嘅防線蕩然無存，會方今夏豪花8,900萬鎊買入嘅2位後衞高列巴尼、古古列拿今仗對修咸頓，表現令人失望，被寸係「紙板公仔」。

英國《每日郵報》指車路士計劃再收購後衞，為防線止血，目標直指德甲勁敵RB萊比錫中堅加華度爾。

據悉車路士代表已經同RB萊比錫管理層展開談判，車仔願意以7,700萬鎊收購呢位20歲克羅地亞國腳。RB萊比錫方面對於價錢亦感到滿意，但希望出售加華度爾畀車仔後，立即借用佢1季，令球隊有足夠時間搵接班人，以免實力突然受削。

不過，車路士現時陷入水深火熱之中，當然想加華度爾立即加盟，成為兩間球會最大分歧。

身高1米85嘅加華度爾可以司職中堅同左後衞，佢上季迅速冒起，為RB萊比錫上陣46次，並有2球進帳，早已吸引多間大球會注意，除咗車路士之外，曼城、熱刺都想簽入呢位天才後衞，車仔可能最終會接受RB萊比錫嘅要求，預訂加華度爾。

除咗加華度爾之外，車路士亦即將簽入李斯特城中堅韋斯利科芬拿，或有助解燃眉之急。