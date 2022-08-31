麥世霆闖100蛙決賽　明爭港隊史上第3面世青獎牌

世界青年游泳錦標賽昨日（30日）在秘魯開鑼。香港小將麥世霆在男子100米蛙泳準決賽游出1分02秒65，名列第3，將於明早力爭港隊史上第3面世青賽獎牌。

港隊派出4男3女參加世青賽，包括麥世霆、何肇倫、何承燁、衛恆恩、鄭渝、張心悅和莫思騏。其中，3項香港青年紀錄保持者麥世霆，在男子100米蛙泳初賽游出1分02秒46，僅次於奧地利的Luka Mladenovic，以總成績第2名躋身準決賽。

這個16歲泳手延續強勢，游出1分02秒65，再以總成績第3名殺入決賽，只比前兩名泳手慢0.81秒和0.19秒。他將於香港時間明早8時16分出戰決賽，爭取港隊史上第3面世青賽獎牌。何詩蓓曾於2013年世青賽100米和50米自由泳摘下一金一銅。

張心悅和鄭渝在女子100米背泳初賽，分別游出1分03秒69和1分04秒03，名列第10和12名。可惜兩人準決賽表現稍稍下滑，以1分04秒41和1分04秒42觸池，僅列第14和16名，未能闖入決賽。

至於港英混血兒衛恆恩和何承燁，在男子400米自由泳初賽名列第20和22名。