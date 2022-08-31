戴巴拿起孖　「摩二季效應」羅馬升榜首

周三(31日)凌晨意甲，羅馬主場以3比0大勝新升班嘅蒙沙，新加盟嘅前鋒保羅戴巴拿終於開齋，個人梅開二度，意甲生涯累積入100球，創下新里程碑。

由於同日AC米蘭和波失分，羅馬憑3戰1和，暫時升上榜首，主帥摩連奴嘅「摩二季效應」果然名不虛傳。

開賽18分鐘，保羅戴巴拿接應二傳，由接近中圈位置長驅直進，單刀射入打開紀錄。呢位28歲阿根廷國腳今夏約滿離開祖雲達斯，以自由身加盟羅馬，上仗倒戈貢獻助攻，協助羅馬逼和祖雲達斯1比1，今場來到第4輪意甲終於入波開齋。好事成雙，保羅戴巴拿32分鐘剷入成2比0。

根據OPTA統計，保羅戴巴拿成為自2004/05年球季有統計以來，第8位喺意甲累計入100球及50次助攻嘅球員。換邊之後，羅馬中堅羅渣伊賓尼斯頂入角球，送夠3隻蛋畀蒙沙。

值得一提，摩連奴以往執教球隊嘅第2季，往往可以創出佳績，因而有「摩二季效應」之稱，適逢「寸王」今季第2季帶領羅馬，並取得好開局，或者真係可以重演好戲。