曼城強攻森林　「布歐」夏蘭特要大開殺戒

英超強弱懸殊之戰，曼城主場對諾定咸森林。衞冕嘅曼城今季簽入挪威射手艾寧夏蘭特，實力如虎添翼，加上「藍月亮」對弱隊絕不手軟，早前大炒另一支新升班球隊般尼茅夫4蛋，預料會再次大開殺戒。不過「藍月亮」防線唔多穩陣，翻查曼城跨季近5場聯賽主場總入球皆達4球或以上，最好再追中位數3.5球嘅入球大。（Now 622周四凌晨2時30分直播）

夏蘭特弗到冇朋友

曼城自艾寧夏蘭特加盟後，火力進一步提升，呢位挪威國腳身材高大，速度亦非常快，令曼城進攻更立體。「藍月亮」上仗對水晶宮，即使落後兩球，都可以反勝4比2，艾寧夏蘭特頭頂腳踢轟入3球，其中一球更係力壓對方兩位後衞射入，實在非常「屈機」，等閒之輩難以阻擋佢入波。

不過，曼城主攻嘅同時，防線不時出現甩漏；早前作客紐卡素，竟然失咗3球，上仗對水晶宮所失兩球，亦暴露球隊不擅於防守死球。加上兩位中堅尼敦阿基、拿樸迪有傷在身，領隊哥迪奧拿短期內難以重整防線，未必可以保持清白之身。

至於諾定咸森林相隔23年後再戰英超，仍然需要時間適應，現時成績亦未如理想，踢4場聯賽僅1勝1和2負，上仗主場吞熱刺雙蛋，今仗作客曼城，隨時大敗收場。

直播表

周三6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 鳥棲砂岩

有線601、661台

周四0:45am 荷甲 燕豪芬 Vs 禾寧丹

無綫myTV Super

周四2:30am 英超 曼城 Vs 諾定咸森林

Now 622

周四2:30am 英超 阿仙奴 Vs 阿士東維拉

Now 624

周四2:30am 英超 般尼茅夫 Vs 狼隊

Now 625

周四2:45am 英超 韋斯咸 Vs 熱刺

Now 623

周四3:00am 英超 利物浦 Vs 紐卡素

Now 621、611

周四3:00am 法甲 圖盧茲 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周四8:30am 自由盃 沙士菲 Vs 法林明高

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