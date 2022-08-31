懷孕愛妻急送院　拿度美網亮相輸一盤

相隔3年再次在美網亮相的西班牙天王拿度，周二表現慢熱，與憑外卡參賽的澳洲新星夏積加達(Rinky Hijikata)爭逐4盤，在落後一盤的情況下反勝，在今年繼續保持大滿貫全勝紀錄，而臨盤在即的太太在西班牙被急送入院，對他發揮都造成影響。

自從2019年第四次贏得美網男單冠軍後，拿度周二首次再在紐約主場亮相，並與世界排名198的21歲澳洲新秀夏積加達爭持了3小時多，擁有22個大滿貫冠軍的拿度，竟然意外地失落了首盤，幸而很快可以收復失地，終以4比6、6比2、6比3及6比3携賽會8連勝順利躋身男單次圈，並保持今季在大滿貫賽事的20場勝仗紀錄。

不過，早前已有消息指拿度可能因為太太Mery Perello待產的關係再缺席美網，而據西班牙傳媒報道指，拿度愛妻日前因併發症在馬略卡急送院，幸而經醫生診治後，母子平安，Mery與BB都沒有危險，目前仍留院，而早前有傳媒追蹤Mery，令拿度大怒，他認為侵犯家人私隱，現在由拿度家姐貼身照顧愛妻，並已轉到另一間醫院休養，相信可令正在美國的拿度放心比賽。Mery目前懷孕31周，預產期是10月。