拍安儀力爭捧盃　卓林普：佢喺女子球壇先鋒

香港「四眼Cue后」吳安儀在男子職業球壇已引起關注，更被邀參加9月首辦的世界混雙比賽，夥拍世界排名第二的卓林普出戰，「準神」卓林普接受世巡賽官網訪問時坦言，期望與安儀齊齊贏得錦標之餘，更揚言這位香港「Cue后」已是女子球壇的先鋒。

「其實是有另一種壓力，因為你不想連累你的拍檔，我不希望不會連累她(吳安儀)，這是一個全新的比賽，我們都希望可以成為首個盟主。」擁有23個世巡賽錦標的卓林普對今次混雙世界賽事抱有期望，「我相信我的Pot波，加上她的防守及技術，我們絕對很有機會。」

「準神」續稱:「希望她可以保持到跟杜赫迪比賽的狀態，我明白杜赫迪已是處於職業黃昏期，但他仍是一位偉大的球手，我看到她最近的打法不斷改進，是花了很努力，每次我看到她總是比上次好，我覺得她是目前女子球壇的先鋒，很興奮可與她拍檔。」吳安儀早前在英國公開賽外圍賽以4比3淘汰前世界冠軍杜赫迪，而去季亦力挫了吳宜澤迎來在男子賽季的首勝，並與梅菲激戰令對手推到決勝局才能獲勝。

卓林普對於世界混雙賽充滿期待，「我覺得更有利於女子球壇，大家可以認識一下她的名字，這帶給大家新鮮感，這個比賽對男、女子球壇都有好處。」比賽將於9月24及25日舉行，而揭幕日卓林普拍住吳安儀組成世界「2哥2姐」組合，將與奧蘇里雲與伊雲絲的世界第一組合爭逐。