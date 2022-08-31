「一哥」阿仙奴出擊　半場搞掂維拉

英超快車焦點戰，「一哥」阿仙奴主場迎戰阿士東維拉。阿仙奴刮起強勁嘅青春風暴，以加比爾捷西斯為首嘅攻擊線堅搶韁，挾聯賽4連勝之勢，必趁維拉陣腳未穩搶攻，務求速戰速決，半場主勝捧得過。（Now 624周四凌晨2時30分直播）

阿仙奴今季中前場活力十足，新箭頭加比爾捷西斯唔單止入波助攻瓣瓣有，而且佢能帶動加比爾馬天尼利、布卡約沙卡等隊友喺前場做逼搶，逼到對手犯錯而博到進攻機會，更容易爭取入球。睇番阿仙奴開咧後聯賽4連勝之餘，有3次喺上半場已經取得領先優勢，明顯見到主帥阿迪達打閃擊戰嘅策略相當成功。

防線穿窿謝四頭痕

另一邊廂，維拉今季表現飄忽，頭4輪取得1勝3負，先後不敵水晶宮、升班球隊般尼茅夫及韋斯咸，4仗聯賽均有失波，新兵中堅迪亞高卡路士因重傷長抖，令本已不穩嘅防線更加弱不禁風，搞到主帥謝拉特頭都痕埋。

況且阿仙奴主場出擊零舍Sharp醒，連同上季在內，「兵工廠」近4仗聯賽主場贏晒，當中亦有3次半場領先，況且阿仙奴下仗聯賽要作客硬撼復甦中嘅曼聯，更加難打，今仗必定想盡快入波鎖定勝局，唔使班球員搏到咁盡，稍為留力為下場硬仗做好準備，半場主勝咪錯過。