回巢標準流浪　林學曦三十而立「人生就係足球」

港超聯球隊標準流浪為打入前4，今季積極引入高質素球員提升實力，當中更有上季效力丙組球隊荃灣的前鋒林學曦，相隔一季後再次回巢。轉眼間已經30歲的「學曦」，直言此刻心中依然渴望比賽：「足球喺我人生都係一樣好重要嘅嘢，佢都佔用咗我好多時間，由細細個一路踢去到職業，甚至直到依家，我人生都無離開過足球。」■圖、文：李浚湣

前季曾效力標準流浪的林學曦，上季選擇離開職業足球，轉踢丙組球隊荃灣，但這名仍在當打之年的前港腳，實力明顯超班，在球季腰斬前已攻入22球，他亦承認希望在更高水平的賽事中表現自己：「當然會想踢一啲競爭激烈嘅聯賽，覺得我呢個年齡未至於要退役，仲有能力喺港超佔一席位，所以今次有機會咪踢，都無咩特別原因。」由丙組重返職業，「學曦」坦言需要時間適應，尤其在力量及體能方面，但有信心可以盡快操弗。

流浪今季教練團仍由賴嘉輝、招重文及黃展鴻組成，加上林嘉緯、盧均宜等繼續在陣，僅闊別球隊一季的「學曦」，認為沒有太大陌生感：「流浪不嬲都係咁嘅人腳，老闆莫生（莫耀強）、總監Philip（李輝立）全部都係認識咗好耐嘅人，同埋有好多球員之前都合作咗好多年，就算教練團上面都冇變過，適應上同磨合度完全冇問題。」不過「學曦」卻表示與陣中部分年輕球員，仍需要更多時間認識，但整體大家的相處十分自然，亦看好他們未來有力在港超立足。

職業生涯起步點始於流浪的「學曦」，已在頂級聯賽打滾了十多年，他指今季將繼續為球隊力爭佳績，但表示個人目標「唔諗到咁遠」：「踢好每一場波先，諗咁遠都無咩用，要好好享受，希望仍然可以帶到一啲精彩嘅賽事畀觀眾。總知每一場都會當最後一場咁踢啦，喺球場會比以前再上心啲！」「學曦」續指暫時未有退役的打算，更笑言「應該仲有幾年」，承諾只要自己身體能夠應付的話，便會一直踢下去。

林學曦個人檔案

出生日期：1991年9月18日（30歲）

身高：1米80 球衣號碼：9

曾效力球隊：四海、佩斯查、南華、東方龍獅、荃灣

現效力球隊：標準流浪

7年之癢盼有日重返港隊

「學曦」自2015年6月世盃亞洲區外圍賽後，足足7年沒有再入選港隊，適逢「亞洲盃」決賽周即將在來年舉行，這名30歲前鋒承認希望重返港隊，但強調會先集中在今季流浪的比賽：「都會想入番嘅，不嬲我都覺得只要你每場波都踢得好嘅話，唔使擔心人哋唔揀你。嚟緊首先要喺球場有好嘅表現，冇好嘅表現就咩都唔使講，就算畀你入得到去，都唔會有得落場。」「學曦」續指當自己能再度入選港隊大軍名單後，必定會好好研究新帥莊恩安達臣主張的逼搶踢法，相信適應上不成問題。