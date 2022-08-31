傑運頒獎禮　張家朗何詩蓓首膺星中之星

「2021年度香港傑出運動員選舉」頒獎禮今晚（31日）假香港會議展覽中心舉行。東京奧運金牌「劍神」張家朗和兩銀「飛魚」何詩蓓首度當選「星中之星」。

被譽為香港體壇奧斯卡的傑運頒獎禮，睽違3年重返會展，雖然一改晚宴形式，單純頒獎，但適逢東京奧運年，紅地毯上粒粒皆星，競爭也史無前例激烈。今屆傑運改制，把傑出運動員分成傑出男、女運動員，各設5個名額，意味著由「八傑」增至「十傑」，當中得票最高的一男一女，膺「星中之星」香港傑出男、女運動員大獎。

東京奧運金牌「劍神」張家朗一枝獨秀，成為2011年郭灝霆後，首個獲得「星中之星」的男運動員。他憶述奧運前陷入低潮，感謝家人和教練不離不棄，盼藉著奧運和世錦賽絕地反勝經歷，寄語香港人不要輕言放棄：「未到最後一刻都不要想著會輸，堅持到底。」

張家朗早前獲浸會大學「優才運動員入學計劃」取錄，他透露明日開學：「有點緊張，因為好久沒上學了，平時比賽反而沒什麼。運動員常常郁來郁去，要坐定定上lecture，應該幾大挑戰。」他指會在不影響打劍的前提下完成學業，眼前目標是亞運和巴黎奧運入場券：「奧運暫時不會想衛冕，一步步來。」

女運動員方面，「飛魚」何詩蓓挾著奧運兩銀、短池世錦賽兩金一銅及200米自由泳世界紀錄的威勢，打破李慧詩和吳安儀近8年的壟斷，首膺「星中之星」。Siobhan形容自己是一個「幸福和幸運的人」：「我好幸運，每天可以去泳池做喜歡的事。我好幸福，背後有好多人支持。」她指奧運最感動一刻，非摘下兩銀，而是收穫無數港人支持：「我沒想過運動凝聚到這麼多人，也沒想過自己有這種影響力，希望繼續成為大家的inspiration。」

這兩年，Siobhan曾因泳池關閉，在寒冬落海訓練，又因腳傷錯過世錦賽，卻在過程中發現自己比想像中堅強：「你永不知道自己多tough，直到你身處一個tough situation。」她憶述過往受傷難免迷惘、落淚，自覺懦弱，「但今次受傷好正面，告訴教練和治療師：『It’s ok，不用擔心。』」Siobhan將於周末的「香港短池分齡計時賽」出戰100米、200米混合泳和50米自由泳，寓賽於操，準備10月展開的短池世界盃和世錦賽。

「十傑」同樣不乏新臉孔，包括乒乓球一姐杜凱琹和全運空手道銅牌得主劉知名。後者哽咽表示：「我前年斷了十字韌帶，一路上康復和訓練都不簡單，全運銅牌是證明和肯定，這個獎項是錦上添花。」奧運空手道季軍劉慕裳連續兩年獲此殊榮，可惜身處海外，未能與哥哥一起站上頒獎台。

「2021年度香港傑出運動員選舉」得獎名單

星中之星香港傑出男運動員：

張家朗（劍擊）

星中之星香港傑出女運動員：

何詩蓓（游泳）

香港傑出男運動員：

朱文佳（殘疾人羽毛球）

劉知名（空手道）

黃鎮廷（乒乓球）

石偉雄（體操）

張家朗（劍擊）

香港傑出女運動員：

江旻憓（劍擊）

劉慕裳（空手道）

杜凱琹（乒乓球）

李慧詩（單車）

何詩蓓（游泳）

香港最佳運動組合：

香港羽毛球代表隊 - 混合雙打（鄧俊文、謝影雪）

硬地滾球BC4雙打隊伍（梁育榮、劉慧茵、黃君恒）

香港女子乒乓球代表隊（杜凱琹、李皓晴、蘇慧音）

香港最佳運動員隊伍：

香港男子七人欖球代表隊