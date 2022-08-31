李慧詩重申未退役　得獎不忘為體院員工爭取福利

「牛下女車神」李慧詩（Sarah）於東京奧運勇奪爭先賽銅牌，成為香港史上第一個於兩屆奧運贏得獎牌的運動員，驕人成績令她繼贏得香港體育記者協會「體壇名人堂」獎項後，第9度當選「傑出運動員」。

李慧詩出戰3屆奧運收穫兩面獎牌，很多人都關心「女車神」會否選擇退役，為18年單車生涯劃上完美句號。事實上，Sarah早前已表明將出戰杭州亞運會，這晚她上台致辭時亦再次重申，「暫時未想退役。」意味亞運會延期一年，未有令她提早退役計劃，「現在我仍然好享受踩單車，所以沒有想確切地劃一條時間線，都會繼續比賽，運動人生。」

「傑運」首次分男女運動員獎項，Sarah表示歡迎，「每一個項目如果有更多運動員可以被提名就更好，一直以來都只得一人被（總會）提名，但有時一個運動項目不只一個運動員好，我相信有更多運動員競爭殊榮，一方面會吸引更多人看，另一方面運動員自己都會有更大動力。」

這晚Sarah就像「工會」成員，為員工（運動員）爭取福利，亦為體院職員發聲：「東京奧運之後，有不少體院的物理治療師、科學部人員離開，他們的薪金很少加幅，所以我想為他們爭取一下。我想向主席表達，人才好重要，我們有硬件，但都需要人才去支持！」Sarah答謝背後團隊，期望他們付出的努力有回報，「如果可以為一班幫過我的員工爭取福利，這個獎會更有意義。」

說到未來計劃，Sarah表示，和往年不同，今年和下年將不會集中在單車：「單車方面會以亞運為目標，至於能否爭取奧運就看心情，按照近期成績，我覺得可以繼續試。不過現在我想留更多時間給家人和喜歡做的事，今年我希望完成大學課程。」