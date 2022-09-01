驚天逆轉勝！利物浦補時8分鐘絕殺紐卡素

周四(1日)凌晨英超，利物浦創造奇迹，落後1球之下，踢到補時8分鐘，靠後備上陣嘅法比奧卡華路近門射入，主場以2比1絕殺紐卡素，取得2連勝。紅軍上仗大勝9球，但今仗卻驚濤駭浪下全取3分，水準非常飄忽，睇嚟利迷今季又要過「食救心」嘅日子。

利物浦上仗主場大勝般尼茅夫9比0，今仗再次喺晏菲路球場出擊，卻陷入苦戰，上半場38分鐘被紐卡素前鋒阿歷山大伊沙克射破大門，呢位21歲瑞典國腳早前以6,300萬鎊由皇家蘇斯達加盟紐卡素，首次上陣就入波盡顯身價。

換邊之後，利物浦加強進攻，並於61分鐘由羅拔圖法明奴射入扳平，呢位巴西國腳連續2場入波，效力紅軍生涯累積入101球。

利物浦追和後士氣大振，狂攻對手，但苦無破門機會，當全世界以為會打和。紅軍喺補時8分鐘利用角球，發動最後一擊，混戰之中由法比奧卡華路射入成2比1。

呢位20歲葡萄牙中場今夏以500萬鎊由富咸加盟利物浦，雖然多數後備上陣，但表現備受好評，同羅拔圖法明奴一樣連續2場入波。法比奧卡華路更加成為利物浦史上喺英超補時射入致勝球嘅最年輕球員。

值得一提，利物浦球星穆罕默德沙拿今場雖然冇波入，但貢獻2次助攻，亦係球隊贏波功臣，並獲選為官方今場最佳球員。