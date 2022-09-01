夏蘭特連續2場「戴帽」　刷新英超神紀錄

周四(1日)凌晨英超，上季冠軍曼城再次展現強大攻力，主場以6比0大勝諾定咸森林，當紅射手艾寧夏蘭特繼上仗入3球後，今仗又再上演「帽子戲法」。呢位22歲挪威國腳今季聯賽已經有9球進帳，成為英超史上首5場上陣最多入波嘅球員。

曼城上仗上半場落後水晶宮2球，下半場靠艾寧夏蘭特發威入3球反勝4比2，呢位被網民起花名「布歐」嘅入球機器，今場踢咗38分鐘已完成「帽子戲法」。

換邊之後，祖奧簡斯路射入世界波，加上今季新加盟射手祖利安艾華利斯梅開二度，送夠半打光蛋畀諾定咸森林。

主角艾寧夏蘭特今場威到盡，唔止協助曼城大勝，更超越麥奇昆尼及「藍月亮」名宿阿古路，成為史上首位踢頭5場英超入到9球嘅球員，仲多過勁旅車路士今季全隊入波。

其實曼城今場已經留有一手，「助攻王」奇雲迪布尼擔任後備，等到69分鐘先至入替艾寧夏蘭特，2人冇得並肩作戰，否則夏蘭特隨時唔止入3球。

難怪網民睇好夏蘭特只需要踢半季，就可以追平上季英超神射手得主穆罕默德沙拿及孫興民入23球嘅數字。