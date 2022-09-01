阿仙奴5戰全勝　周日強勢鬥曼聯

阿仙奴勢如破竹，喺周四(1日)凌晨英超憑2位巴西前鋒加比爾捷西斯、加比爾馬天尼利各入1球，主場以2比1擊阿士東維拉，今季英超5戰全勝，繼續排榜首，為周日(4日)晚作客曼聯，壯大聲勢。

21歲新星加比爾馬天尼利今場表現非常活躍，頻頻喺左路發動攻勢，包括1次極具威脅傳中，但布卡約沙卡遠柱接應，面對空門竟然射高。

幸好兵工廠攻勢陸續有來，踢到30分鐘，格列沙加左路窄角度起腳，雖然被維拉門將達米安馬天尼斯擋出，但仲有加比爾捷西斯補射入網。

換邊之後，出現一個罕見入球，阿士東維拉中場杜格拉斯雷斯後備上陣僅1分鐘，佢開出角球直接彎入網。阿仙奴大意失波之後，好快由加比爾馬天尼利射入奠定贏2比1勝局。

阿仙奴2位加比爾一齊入波，官方將今場最佳球員獎頒畀「耶穌仔」加比爾捷西斯，佢今場4次射門有3次中目標，1次過人，3次爭頂成功。

加比爾捷西斯今夏由曼城轉投阿仙奴後，踢5場英超入3球及3次助攻，合共創造6球，成為兵工廠史上首5場英超披甲創造最多入波嘅球員。