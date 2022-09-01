阿特蘭大冇份踢歐聯　專注踢意甲仲好啦

意甲阿特蘭大主場迎戰拖連奴，兩軍今季開局表現同樣不俗，都是3戰獲得2勝1和，今仗強勢交鋒，預料會有大激鬥。事實上，雙方近6次對賽，有5次總入球達4球或以上，可博中位數[3.5球]的入球大。(Now 638周五凌晨2時45分直播)

阿特蘭大近年以踢悅目進攻足球見稱，上季聯賽即使僅排第8位，但都攻入65球，多過第4名的傳統勁旅祖雲達斯8球。由於阿特蘭大無緣今屆歐洲賽，可以專注聯賽，今季成績有改善，3戰取得2勝1和，包括主場打和上季冠軍AC米蘭1:1，今仗遇上實力較弱的拖連奴，預料會踢得更進取，力爭全取3分。

拖連奴今季2場勝仗都是作客，同樣以2:1擊敗蒙沙及克雷莫納，可見他們就算作客，踢法亦不會保守。拖連奴上季作客阿特蘭大打和4:4，實在非常誇張，今仗隨時再合演入球騷。

直播表

周五2:00am 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 奈梅亨

無綫myTV Super

周五2:45am 意甲 阿特蘭大 Vs 拖連奴

Now 638

周五2:45am 意甲 博洛尼亞 Vs 沙蘭力坦拿

Now 639

周五3:00am 英超 李斯特城 Vs 曼聯

Now 621