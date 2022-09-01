外流港將　安永佳加盟中甲球隊廣西平果哈嘹

中甲球隊廣西平果哈嘹，周三（31日）正式宣布羅致港將安永佳。這位香港紐西蘭混血前鋒，透過微博專頁指離開傑志是一個非常艱難的決定，並對即將面臨的挑戰充滿期待和渴望。

現年25歲的安永佳，早年效力於傑志青訓，2019年於完成美國留學之後，於「藍鳥」展開職業球員生涯，過去3年間隨球隊連續兩次於港超聯封王，並捧起「菁英盃」冠軍，更幫助傑志於今屆「亞冠盃」，歷史性闖入淘汰賽階段。傑志早前證實安永佳曾3度提交轉會申請，並宣布此子離巢的消息。

在球隊公布其加盟消息後，安永佳隨即於個人微博上轉載並寫到：「新的起點，對未來的挑戰充滿期待！迫不及待開啟新征程了！」而安永佳在較早時間亦特意在微博上發表長文，感謝前球會傑志對他的培育：「是傑志給了我站上職業賽場的機會，從八歲起，我就已經把傑志當作我的家；也是傑志，讓我有機會在亞洲頂級賽事有表現的機會，能夠代表中國香港隊出戰；如果不是傑志，我不會在職業賽場的路上走到今天，我永遠都會是傑志大家庭的一員。」

除此之外，安永佳又形容今次離隊屬於一個非常艱難的決定，希望大家能夠體諒：「作為一名球員，我想不斷地挑戰和提升自己。而我能感受到我必須逼自己一把，脱離舒適圈，以取得進步。儘管這個決定非常艱難，我也很不捨，但這是我必須要做的决定；而我也對馬上要面臨的挑戰充滿了期待和渴望。」今季首次升上中甲的廣西平果哈嘹，季初曾經引入另一名港將辛祖，但這名前鋒目前已經離隊，而現時球隊僅排在積分榜下游。