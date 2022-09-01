美網　細威力退2號種子　延續最後一舞

美國網球公開賽女單次圈，23座大滿貫得主S威廉絲與世界排名第2的Anett Kontaveit激戰三盤下，爆冷以7比6（7比4）、2比6及6比2過關，42次出戰美網頭兩圈取得全勝佳績，延續「最後一舞」。「細威」克服挑戰拿下勝利，賽後笑言：「喂，我是Serena嘛！老實說，我已經不需要證明什麼，也不需要再贏什麼，我會繼續享受這一切。」

40歲的「細威」早前暗示退役，今屆美網極有可能是她生涯最後一次出戰大滿貫賽事，不少體壇及影壇巨星都化身球迷入場支持。「細威」兩周前於辛辛那提賽首圈止步，但回到美網主場出擊即狀態回勇，以外卡身份出戰的她次圈面對世界排名高踞第2的26歲愛沙尼亞球手Anett Kontaveit，力戰2小時27分鐘下以7比6（7比4）、2比6及6比2取勝，精彩表現贏得全場掌聲。

「細威」賽後滿意自己表現，感謝球迷熱烈支持：「我很愛這班觀眾，我的天，你們真的好好！我感覺自己還可以，所以大家看著吧！」被問到8月復出後只打了3場比賽，為何來到美網就能擊退2號種子，「細威」半開玩笑地說：「嗯，大概因為我是個不錯的球手吧！我喜歡挑戰接挑戰的感覺，的確我今年打很少比賽，但我一直訓練得很好，之前幾場比賽感覺都不像我，但來到紐約我就找回感覺，我應該早就帶你們一起比賽。」

「細威」香港時間明早（2日）將與姊姊V威廉絲「世紀重逢」，合作出戰美網女雙，首圈將面對捷克組合Linda Noskova/Lucie Hradecka。