【港講J.League】轉會窗關閉前　日職聯重點引援一覽

七月初，本欄就曾經同各位球迷睇過日職聯球隊 喺國際轉會窗重開後的矚目引援，而喺轉會窗關閉前（9月2日），仍有唔少日職聯球會作出最後努力加強陣容，今日就同大家再更新下各隊 喺呢兩個月的重點轉會。

水手、三箭、鹿角求變追逐冠軍

日職聯榜首形勢混亂，雖然川崎前鋒經過周中補賽後重上榜首，但橫濱水手、廣島三箭及鹿島鹿角隨後步步進逼。雖然爭標形勢緊湊，但四支球隊的轉會操作卻大有不同

暫時過住一哥癮的川崎前鋒， 喺呢兩個月就採取以不變應萬變的態度去爭取衛冕，佢哋冇新兵加入不特止，更將兩名後備兵塚川孝輝、田邊秀斗分別送至FC東京及千葉市原，監督鬼木達似乎對現有的陣容信心十足。

二哥橫濱水手方面，轉會活動亦係相對淡靜，佢哋有後備中場樺山諒乃介被外借到日乙球會山形山神，但同時由巴甲球會彭美拉斯簽入翼鋒恩馬圖斯。恩馬圖斯在加盟前就以借用形式效力葡萄牙球會摩里倫斯，有不俗的比賽經驗，之不過佢 喺八月頭加盟後仲未試過代表橫濱水手出場，相信暫時都唔會係孭飛人腳。

現時排第三的廣島三箭，今季由史基比領軍下表現脫胎換骨，為了爭逐錦標佢哋就決定加強火力， 喺八月中引入塞浦路斯射手蘇迪利奧。雖然塞浦路斯唔算係足球強國，但蘇迪利奧 喺加盟前已經 喺保加利亞勁旅盧多格德斯打響名堂，更 喺上周對大阪櫻花的比賽火速開齋，今次廣島三箭似乎冇入錯貨。

爭標形勢相對較為被動的鹿島鹿角，今個夏天就有相當大的變動，除了有首席射手上田綺世外流歐洲發展，更 喺八月初解除瑞士籍監督韋拿的職務，改由球會名宿之一岩政大樹領軍，務求盡地一煲。球員方面，巴西中場祖安艾蘭奴被賣至大阪飛腳，但亦有尼日利亞籍中鋒艾歷基由比利時球會比士佐特VA加盟，又睇下佢有冇能力改善鹿島鹿角前線的入球能力喇！

中游球隊各有志向

至於一眾中游球隊 喺今個夏天的轉會取向則各有不同，柏雷素爾、大阪櫻花皆冇重大引援活動；而浦和紅鑽 喺六月引入飛燕諾翼鋒白賴仁連斯臣加盟後亦再冇任何行動，似乎監督洛迪古斯都唔希望為近期狀態甚佳的大軍再作改動。

仲有機會爭逐前四的FC東京， 喺今個夏天的變動相對較大，永井謙佑、高萩洋次郎兩員老將皆被送走，而 喺日前亦同傷多過踢的巴西中堅般奴烏維尼解約。新加盟球員方面，除了有塚川孝輝由川崎前鋒加盟，亦由士砵亭借得巴西中鋒雷斯費利浦加盟。呢位28歲射手 喺暑假前同樣以借用身份為希臘球會基利特效力半季，已經取得8個入波；而 喺上周大勝柏雷素爾的賽事佢亦取得開齋波，似乎同FC東京的新隊友磨合得唔錯。

今季高不成、低不就，表現相對令球迷失望的名古屋鯨魚，呢個夏天為陣容作出了較大的調整，但取向就有少少令人費解。除了有齋藤學 喺六月底已經被賣至韓職球會水原藍翼，阿部浩之及金崎夢生兩員老將同樣被送走，前者被借用到湘南比馬，而金崎夢生就落實同球隊解約，暫時去向未明。雖然送走唔少老將，但新的引援就唔係向年青球員埋手，由湘南比馬借用加盟的永木亮太、由FC東京回歸加盟的永井謙佑皆年過30，由福岡黃蜂轉會加盟的27歲中場重廣卓也，已經係相對較為年青，呢盤旗點捉似乎只有監督長谷川健太先知。

清水心跳經過六月初的監督變動後，戰績慢慢回升，除了 喺六月中有由歐洲回流的北川航也回歸外，之後亦有猛將加盟。早前同大阪櫻花搞到不歡而散的前國腳乾貴士， 喺七月尾就落實以自由身加盟清水心跳，乾貴士 喺加盟前就一直 喺日乙球會岡山綠雉跟操，狀態不俗的佢就迅速融入清水心跳陣中，更 喺上周對京都不死鳥的賽事射入加盟後首個入波，顯得寶刀未老。此外，清水心跳 喺七月底亦從巴甲球會福塔雷薩買入翼鋒耶高加盟，呢位有「比卡超」綽號的矮腳虎最近已經連續5場取得正選，相信 喺來季都會係球隊的主力之一。

下游球隊加強火力爭護級

除了爭標形勢緊湊，日職聯的護級形勢同樣混亂。現時排12位的福岡黃蜂，同包尾的磐田山葉亦只有6分差距，可見護級的情況何其混亂。為了力保日職聯席位，一眾下游球隊 喺呢個夏天都著重加強前線火力，務求早日上岸。

傳統大會大阪飛腳今季表現未如理想，後防不穩之餘前線亦欠銳利，佢哋就得到曼城的食野亮太郎及鹿島鹿角的祖安艾蘭奴兩名翼鋒加盟，支援前線的李安度彭利拿及安達臣柏德列。大阪飛腳得到佢哋加盟後，近4場取得2勝2負，同時亦取得5個入波，似乎有立竿見影的作用。

北海道札幌岡薩多今屆缺少了猜拿帖後火力大減，令球隊成績受到直接影響，但被捲入護級漩渦就有少少令人始料不及。為了加強攻力，佢哋就由水原三星簽入高大中鋒金健熙加盟，27歲的金健熙代表過南韓國家隊上陣3次，身高達1米86，相信有能力加強札幌 喺前線的衝擊力。

季初一度表現令人驚喜的京都不死鳥，聯賽未夠一半就已經現晒型，彼得烏達卡雖然入球能力不俗，但始終年事已高， 喺日職聯就顯得力有不逮。今個夏天京都不死鳥一口氣簽入攻擊中場阿倫卡利奧斯及前鋒普連奴保亞兩名巴西外援加盟，當中阿倫卡利奧斯加盟前 喺沙特阿拉伯聯賽效力艾阿達拿全季取得8個入球，相信有能力改善京都不死鳥的攻擊力。

億萬大軍神戶勝利船，踢到呢一刻仲係排緊尾二，佢哋前線陣容雖然豪華，但踢唔出應有水準，因此 喺六月底已經由仁川聯買入黑山中鋒史提芬穆高沙增加進攻層次。至於為了修補穿窿的防線，佢哋 喺八月亦急急由巴甲球會法林明高借用年僅23歲的馬菲奧科拿加盟，希望靠呢位之前被外借到法甲蒙彼利埃效力的中堅穩定後防。此外，神戶勝利船亦從韓職球會FC江原招攬前日本國家隊中場小林祐希加盟，30歲的佢雖然近年表現遠不及當年效力荷甲球會海倫芬的時期，但以佢的級數相信有能力填補 喺橋本拳人離隊後的空缺，而小林祐希 喺之前的亞冠盃淘汰賽亦有份上陣，顯出有唔錯的狀態，相信可以為神戶勝利船起正面作用。

從上述所見唔少球隊 喺今個夏天都有積極的增兵行動，以求改善成績，而今季日職聯不論係爭標抑或係護級的形勢均相當混亂，經過一番引援活動後肯定會令聯賽榜出現唔少變動，各位日職聯球迷記住密切留意今季餘下比賽的進程喇！

本周日職聯直播時間：

9月2日下午6：30 北海道札幌岡薩多 對 大阪櫻花 有線電視601／661

9月3日下午6：00 FC東京 對 橫濱水手 有線電視601／661

9月3日下午6：00 湘南比馬 對 川崎前鋒 有線電視602／662

本周日乙直播時間：

9月4日下午5：00 櫪木SC 對 群馬草津溫泉 有線電視601／661

9月4日下午6：00 熊本羅亞素 對 大宮松鼠 有線電視602／662

*直播時間以電視台公佈為準

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