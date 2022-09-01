葉梓豐因傷退役　9年生涯有憾無悔

香港壁球一哥葉梓豐昨日（31日）在社交媒體宣布退役，結束9年職業生涯。這位雅加達亞運銀牌得主表示，自己因傷未能發揮百分百水平，生涯有遺憾，無後悔。

香港壁球隊近月出現退役潮，繼廖梓苓和李浩賢退役後，再有28歲的葉梓豐宣布掛拍。葉梓豐於2013年成為職業球員，最高世界排名為21位。他曾於2014年仁川亞運和2017年世界團體錦標賽摘下團體銅牌；於2018年雅加達亞運收穫團體銀牌；並於去年底亞洲錦標賽勇奪銀牌，成為繼歐鎮銘及李浩賢後，第3個站上亞錦賽頒獎台的男將。

不過，葉梓豐今年飽受傷患困擾，萌生退役念頭：「一直唔想落筆，但係當比賽表現達唔到百分百嘅水平，是時候了。」他形容自己非常幸運：「我可以成為壁球運動員，為咗自己嘅夢想而奮鬥，向着自己嘅目標去衝，更加有幸可以着上港隊嘅衫去拼搏。」可惜近兩年疫情和肩傷影響發揮，令其未能更上一層樓，但他表示：「面對挫折我努力過、付出過，遇到困難嘅時候拼盡全力，沒有後悔。」

他指生涯未能達成目標，或許正是「遺憾美」，但過程遠比結果重要：「回頭一望，作為運動員得到的畢生受用，而且遠比得到嘅獎牌數目、世界排名更重要。」他逐一感謝家人、隊友、教練和幕後團隊，強調自己「永遠都係一個運動員」。