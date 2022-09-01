李城防線穿窿　曼聯大舉進攻

英超快車上演獨腳戲，由李斯特城主場鬥曼聯。「狐狸兵團」今季令人失望，加上中堅韋斯利科芬拿剛宣布轉投車路士，令防線雪上加霜；曼聯狀態有起色，相信會搶攻力爭3連勝。雙方近5次對賽4次總入球達3球或以上，中位數2.5球大盤穩陣。(Now 621周五凌晨3時直播)

李斯特城開季頻頻失利，踢咗4輪聯賽僅得1和3負，淪為榜尾球隊，歸根究柢都係防線不穩，4場聯賽夾埋失10球，加上中堅韋斯利科芬拿求仁得仁轉投車仔，令本身已經脆弱嘅防線更受打擊，不過佢哋入球能力仍然唔曳，占美華迪及達卡都有上乘射術，所以4場聯賽都有波入，加上今晚主場出擊，應該會盡量爭取打開勝利之門。

紅魔鬼力爭3連勝

曼聯經過頭兩場聯賽輸波後，隨即反彈取得兩連勝，包括擊敗宿敵利物浦，大大振奮士氣。「紅魔鬼」近日重金簽入卡斯米路及安東尼馬菲奧斯兩大新兵，證明球會雄心壯志，球員上陣自然都較為落力。

雖然身價達8,400萬鎊嘅巴西前鋒安東尼馬菲奧斯今仗未能趕及上陣，但拉舒福特等球員狀態有明顯改善，要喺「狐狸」身上搵到入波，絕非難事。

事實上曼聯領隊坦哈格出名紀律嚴明，近期下令球員加操提升體能，等佢哋將逼搶戰術發揮得更好，難怪表現相當進取。「紅魔鬼」為搶分拉近同各支爭標對手嘅距離，今仗作客自然以3分做目標，不過佢哋防線同樣難予人信心，加上過去5次對李斯特城，都未能保持清白之身，捧入球大比較划算。