菁英盃　標準流浪砌香港U23搶頭胡

「菁英盃」周五（2日）晚上正式展開，率先上演B組賽事，標準流浪在旺角大球場與香港U23交手。雙方上場聯賽同各落敗，實力佔優的流浪今場勢全力搶攻，「青春班」香港U23事必嚴陣以待！（on.cc東網周五晚上8時直播）

標準流浪剛戰在聯賽以1比2不敵理文，教練賴嘉輝指隊內士氣未受太大影響，反而加強了球員信心，證明球隊有力與爭標球隊一戰。流浪上季曾擊敗香港U23，但「賴Sir」認為對方球員目前狀態及默契不俗，反擊能力有所加強，必須小心應戰，有信心可取得今季首場勝仗。另外，由於基藍馬及上場領紅的祖連奴需要停賽，加上屬於「菁英盃」賽事，「賴Sir」謂是役陣容會有多個調動，希望一眾年青球員可以藉此增加比賽經驗，並從中進步。

流浪今季引入了不少新球員，中前場競爭相當激烈，U22球員余在言希望透過「菁英盃」展視自身的能力：「唔單止淨係想踢『菁英盃』，目標係成為球隊長期正選，每場比賽對我嚟講都係一次機會，我會努力向球隊、隊友和教練證明自身價值。」

香港U23上場聯賽以兩球不敵冠忠南區，主教練司徒文俊指球隊防守比預期出色，更慶幸球員心理質素穩定：「一啲好後生嘅球隊失咗第1球之後，容易動搖信心，就會不斷失球，但佢哋冇出現依個情況。」球隊首場「菁英盃」先挑戰標準流浪，「司徒Sir」指對手陣容比以往完整，防守上需要減少流浪球員的進攻空間：「我相信對方好願意控制比賽節奏，但點樣喺被動嘅情況下搶番啲主動，我諗重點係唔好畀對方太多空間。」

至於上場正選上陣的主力鄧筵霑，賽前預計面對流浪將會十分困難，提醒球隊要小心防守：「唔好咁容易標失波，要再集中啲。」「占士」又提到由於部分新隊友屬初戰港超，因此自己會較多提場，令大家更投入比賽。陣容方面，流浪借將黎皚韜今場可以為球隊候命，但何家智繼續養傷，而吳文希則上陣成疑。

【雙方預計陣容】

標準流浪

GK：1盧兆崎

DF：4金旻奎 89賈思浩 5林遼太

MF：22陳耀祖 14余在言 12盧均宜 10林嘉緯 18楊迪麟

FW：37大衞巴拉 7劉智樂

香港U23

GK：1 龐焯熙

DF：22 陳潤潼 18 嚴啟倬 15 黃浩然 2 張俊軒

MF：16 黎培基 8 鄧筵霑 19 林樂賢

FW：21 林智豐 20 陳嘉宝 26 吳栢希