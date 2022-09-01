前港青球員杜瀚滔 「蘇格蘭盃」入波！

曾在港效力過和富大埔和傑志等港超球隊的前港青球員杜瀚滔，去年舉家移居蘇格蘭愛丁堡，今年7月前赴參與當地第六級聯賽球隊Hawick Royal Albert United F.C.(夏域克)的試腳，獲該隊教練團垂青，給予一紙合約。豈料，一心求踢衞生波的「阿杜」，竟以業餘球員身份，成為了該隊的英雄！在早前上演的「蘇格蘭盃」第一圈賽事，夏域克憑藉杜瀚滔直射罰球破網，作客以1比1逼和Carnoustie Panmure，得以在當地時間周六，回移主場重賽，再決高下。

移居蘇格蘭後從事倉務工作的「阿杜」，早前獲波友鼓勵到夏域克試腳，當日身穿大阪櫻花球衣的「阿杜」，憑藉良好的控球能力和射門技巧，旋即獲得一紙業餘球員合約。

上周六(27日)舉行的「蘇格蘭盃」首圈賽事，夏域克作客上季聯賽冠軍Carnoustie Panmure，一眾職、球員原以為凶多吉少，怎料戰至75分鐘，夏域克在主隊禁區頂獲一罰球並由「阿杜」主理。結果，「阿杜」成功將這個離門35碼的罰球轉化成入球，協助夏域克作客保持不敗，得以重賽再鍊過！

賽後，「阿杜」表現得十分高興，並謂：「多數隊友開波前仲話輸少當贏，點知踢來唔止一直咬得住，最後仲和到添。入波之後，隊友都衝埋嚟攬我，嗰種激情令我諗番好多之前喺香港踢波嘅片段。」至於夏域克領隊Kenny Aitchison接受當地傳媒訪問時表示：「『阿杜』雖然已經33歲，但佢喺場上嘅表現就好似一個20幾歲嘅年輕人咁，佢射入咗一個好靚嘅罰球！對手可能會有啲意外，但其實我哋喺練波嗰陣，見佢入過好多次，所以我哋都對佢好有信心。」