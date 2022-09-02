轉會市場關閉！英超3大豪門有斬獲

周五(2日)早上歐洲主要聯賽夏季轉會市場關閉，英超3大豪門最後關頭都有重要斬獲，利物浦借用祖雲達斯中場艾法美路，舒緩中場傷兵問題。

車路士簽入巴塞隆拿射手奧巴美揚，意味呢位33歲加蓬國腳重返倫敦，將有機會倒戈鬥阿仙奴。至於曼城收購咗多蒙特中堅文路爾艾簡治，堵塞防線漏洞。

利物浦開季已有多位中場受傷，導致表現受影響，主帥高普早前表明需要增兵，最終向祖記借用艾法美路1季。

呢位26歲巴西國腳2年前由巴塞隆拿轉投祖雲達斯，上陣63場入1球及1次助攻。艾法美路加盟紅軍之後，將會着29號球員。據悉如果紅軍滿意佢表現，有權明夏用3,750萬歐元買斷呢位巴西球員。

至於今季成績同樣倒退嘅車路士，最終同巴塞隆拿達成協議，以1,200萬歐元收購奧巴美揚，雙方簽約2年，車仔同時免費放走左後衞馬高斯阿朗素畀巴塞。

值得一提，奧巴美揚早前被賊人入屋打劫，並被打傷下巴，需要休息一個半月，短期內幫唔到車仔手，車仔亦借用祖雲達斯中場薩卡利亞。

另外，曼城早前被紐卡素攻入3球，對水晶宮亦一度落後2球，加上2位中堅拿樸迪、尼敦阿基受傷，所以臨尾決定簽入中堅文路爾艾簡治，提升防線力量。

雙方簽約5年，呢位27歲瑞士國腳近年都有穩定表現，加上轉會費僅1,500萬鎊，的確抵玩。