艾珊妮嘉闖美網32強　科絲素嘉完場唔握手

美國網球公開賽周四出現尷尬一幕，擁有兩個大滿貫錦標的白羅斯名將艾珊妮嘉，與烏克蘭球手科絲素嘉在女單次圈相遇，二人爭逐兩盤後結束比賽並無握手，艾珊妮嘉躋身32強，她坦言：「這個情境我預計之內。」

俄烏戰事仍然持續，艾珊妮嘉與科絲素嘉這一戰就更引起外界關注，前世界「一姐」艾珊妮嘉完全控制比賽戰局，最終以6比2、6比3擊敗26號種子的科絲素嘉，不過，她們在完場後沒有按照慣例與對方握手，只是用球拍輕碰一下。

「很多人都以此作為外交手段，但我只知道我的國家每天都有人被殺。」科絲素嘉賽後表示。「這是我的選擇，我覺得這樣做是正確的，但她是一位出色的對手。」至於艾珊妮嘉對於科絲素嘉「唔握手」沒有感到意外，「我不覺得這是很大問題，但我常常會與對手握手。」

上周艾珊妮嘉被美網邀請出席賽前一項表演賽，主要為烏克蘭受俄方侵襲而籌款，但科絲素嘉等烏克蘭球手提出反對，最終艾珊妮嘉被迫退出表演賽。33歲的艾珊妮嘉下仗將與克羅地亞的馬迪爭逐。

至於世界「一姐」施華德則僅以74分鐘，便以直落兩盤6比3、6比2擊敗主場作戰的2017年盟主絲蒂芬絲，三周內兩次力挫對手的同時連續第3年躋身32強。不過，網壇名宿威廉絲姊妹在雙打賽事，則與對手力戰下以6比7(5)、4比6落敗，首圈止步；而42歲的大威在女單及女雙均告出局，結束了美網之旅。