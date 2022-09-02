由巔峰跌到谷底　桃田賢斗剖白內心煎熬

昔日球王桃田賢斗近日在日本羽毛球公開賽首輪落敗，今季第5次「一輪遊」。他在訪問中直言生涯「跌到谷底」：「當你曾經站在巔峰俯視一切，現在一勝難求，那種感覺太煎熬了。」

羽毛球世錦賽上周首次落戶日本，擁主場之利的桃田賢斗，在次輪不敵印度球手Prannoy H. S.（兩人此前8次交峰，桃田全勝）；本周日本公開賽，其表現仍未有起色，在首輪輸給印尼的Chico Aura Dwi Wardoyo，今季第5次「一輪遊」。

這位兩屆世界冠軍接受《Olympics.com》專訪表示：「我真的很努力，很努力準備今屆世錦賽，所以輸球後，我跌到谷底。」他說近年低潮源自心理問題：「我過往打過各種各樣的比賽，每當感覺自己不夠進取，都能及時調整，但現在我已經失去自信，因為我達不到想要的成績。」打法上，他自認防守不如過往，進攻過於急躁，沒有耐性與對手對打。

事實上，2019年桃田仍處於生涯巔峰，冧莊世錦賽冠軍，單季狂掃11冠⋯⋯可惜翌年遭遇嚴重車禍，需要進行眼部手術。而東京奧運小組賽出局，成為他的生涯轉捩點。

「我覺得我為奧運盡了一切努力，但結果證明，我做的還不夠。」桃田憶述道。「當你曾經站在巔峰俯視一切，現在一勝難求，那種感覺太煎熬了。」但他慶幸自己仍有很多人支持：「正因如此，我不能當逃兵，不能讓大家失望。」他指從未想過休息一下重新出發，相反會一直撐下去：「我現在還有機會比賽，還有機會嘗試和改正錯誤。每場比賽我都會為自己設立目標，希望藉此找回狀態。」

外界經常談論桃田昔日的威水史，但他更想發掘「桃田2.0」：「我想找到全新的自己，比過往更好的自己。」而一個冠軍，是他最急需的肯定：「一切皆有可能。我從不覺得自己做不到，我只需要繼續嘗試，我不允許自己放鬆。」