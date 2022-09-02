車路士2.78億歐元增兵最豪　曼聯排第2

英超球會成為今夏歐洲5大聯賽轉會市場大豪客，前10位最多增兵支出球隊，英超佔7席，車路士以2.78億歐元排第1位，曼聯以2.38億歐元緊隨其後。

換咗班主嘅車路士今夏完成多筆大收購，包括以8,040萬歐元買入李斯特城中堅韋斯利科芬拿，古古列拿、史達寧、高列巴尼嘅身價亦分別達到6,530萬歐元、5,620萬歐元、3,800萬歐元。

至於曼聯主要支出係以9,500萬歐元收購阿積士前鋒安東尼馬菲奧斯，以及用7,065萬歐元買卡斯米路。

最估唔到係韋斯咸以1.82億歐元增兵排第3位，同埋新升班嘅諾定咸森林以1.62億排第5位，使錢仲多過巴塞隆拿、巴黎聖日耳門、曼城、拜仁慕尼黑等豪門。

歐洲5大聯賽10大增兵支出最多球會

1.車路士 2.78億歐元

2.曼聯 2.38億歐元

3.韋斯咸 1.82億歐元

4.熱刺 1.7億歐元

5.諾定咸森林 1.62億歐元

6.巴塞隆拿 1.53億歐元

7.巴黎聖日耳門 1.48億歐元

8.曼城 1.4億歐元

9.拜仁慕尼黑 1.38億歐元

10.狼隊 1.37億歐元