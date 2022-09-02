今夏10大最高身價球員　安東尼做一哥

數到今夏轉會市場10大最高身價球員，單計固定轉會費，曼聯向阿積士收購嘅前鋒安東尼馬菲奧斯，以9,500萬歐元排第1位，車路士用8,040萬歐元收購嘅李斯特城中堅韋斯利科芬拿緊隨其後。

至於西甲勁旅皇馬用8,000萬歐元向摩納哥買入嘅中場曹亞文尼排第3位。由多蒙特轉投曼城嘅艾寧夏蘭特，轉會費僅6,000萬歐元，佢今季英超5次上陣已入9球，無疑係今夏最抵玩收購。

今夏10大最高身價球員

1.安東尼馬菲奧斯(曼聯) 9,500萬歐元

2.韋斯利科芬拿(車路士) 8,040萬歐元

3.曹亞文尼(皇馬) 8,000萬歐元

4.達雲紐尼斯(利物浦) 7,500萬歐元

5.卡斯米路(曼聯) 7,065萬歐元

6.阿歷山大伊沙克(紐卡素) 7,000萬歐元

7.馬菲斯迪歷特(拜仁慕尼黑) 6,700萬歐元

8.古古列拿(車路士) 6,530萬歐元

9.艾寧夏蘭特(曼城) 6,000萬歐元

10.李察利臣(熱刺) 5,800萬歐元

10.拉芬夏比洛尼(巴塞隆拿) 5,800萬歐元