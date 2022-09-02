打爆鼻樑！拿度美網逆轉攞埋年終賽入場券

爭取個人今季第三個大滿貫錦標的西班牙天王拿度，周四與意大利名將霍利尼爭逐，在落後一盤的情況下成功反勝，携美網8連勝躋身男單32強，並提前鎖定今年ATP年終總決賽資格。

濶別了美網三年的拿度，連續兩輪在先輸一盤的情況下逆轉，他以2比6、6比4、6比2、6比1反勝霍利尼，為2015年美網打足五盤輸給對手，一雪前恥。而拿度在第4盤中段，一次擊球後不慎被自己的球拍打到鼻樑，導至出血，並即時接受醫療人員在場內治理，幸無大礙。

「這是我其中一次很差的開局。」拿度有37次無壓力失誤，「但這是比賽的一部份，你需要保持耐性，這個月對我來說真是不容易，很開心給自己一個機會，比賽仍然繼續前進，對我實在很大意義。」被列為賽事2號種子的拿度，將今季大滿貫紀錄改寫至21勝0負，包括贏得澳網及法網，而溫網因傷被迫在4強退賽，而這場勝利亦令他成為首位取得今季ATP年終賽入場券的球手。

對於被自己球拍打中鼻樑「見紅」，拿度賽後坦言:「真是很強烈的撞擊，起初我以為自己鼻子斷了，當時好震驚，亦非常疼痛，腦子一片空白。」拿度未有全方位檢查傷情，但應該沒有骨折，他更自嘲:「有段時間的確打得很差，有必要挨打一下。」

至於被譽為拿度接班人的西班牙新星艾卡華斯，在次圈保持強勢，以直落三盤6比2、6比1及7比5淘汰阿根廷的哥利亞(Federico Coria)，勇闖男單32強。