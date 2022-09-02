港超聯　理文主場出擊硬撼冠忠南區

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周六(3日)「中銀人壽香港超級聯賽」尾場上演焦點大戰，理文坐鎮將軍澳運動場，硬撼冠忠南區。兩軍齊齊於首個比賽日旗開得勝，其中理文希望再借主場之利，乘勝追擊；而面對更大挑戰的南區，來勢汹汹，兩強相遇，激戰可期。（on.cc東網、港台電視32周六晚6時直播）

理文上場靠新兵艾華頓梅開二度，以2比1險勝標準流浪，取得首勝，惟比賽尾段被紅牌驅逐的主教練陳曉明，是役只能作壁上觀，他相信其餘教練團成員有能力帶領球隊：「無論『達Sir』（曾昭達）或佐迪，我對佢哋都好有信心，大家都對要求同部署好清楚。」

「曉明Sir」認為南區陣中不乏曾效力冠軍球隊的經驗球員，形容今場不易應付，慶幸上場未有進入大軍名單的洛迪古斯已傷愈，今場有望重返大軍名單。

理文後衞余煒廉同樣認為對手南區極具實力，必須謹慎應戰：「南區前場有唔少具質素球員，如果畀對手把握到我哋嘅失誤，場波會變得好難踢，所以一定唔可以畀佢哋入波先。」

首戰以2比0擊敗香港U23的冠忠南區，今場自然希望取得連勝，主教練鄭兆聰（Ricky）認為作為爭霸分子的理文，今季加入艾華頓及加維蘭等新兵後，前場火力進一步提升，必須要加以提防：「理文攻力肯定係強過上季，仲有好多球員可以用，我哋都唔知佢哋會出邊個，唯有做好自己，希望球隊攻守平衡可以做好啲。」Ricky透露上場傷出的陳凱柏，需要休息至少一周，今場肯定缺陣，至於畢頓日前已恢復操練。

開鑼日為南區上演「地標戰」的謝朗軒，今場要倒戈面對舊主，他表示對舊隊友有一定認識，希望藉此嘗到甜頭，並認為南區能靠更強爭勝心發圍：「落到場，唔係齋靠球員名氣或個人表現，都要睇贏波決心，南區對勝利嘅渴求唔會輸畀任何一隊。」

【兩隊預計陣容】

理文

門將：28陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 15馮慶燁 4立花稜也

中場：16顏樂楓 10黃威 10亞哥斯達

前鋒：8艾華頓 22加維蘭 91基華尼頓

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：22謝朗軒 5杜度 4川瀨浩太 16翟廷峯

中場：11佐佐木周 6基斯 24鞠盈智 19簡嘉亨

前鋒：7史提芬彭利拿 18艾華