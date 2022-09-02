追趕榜首全力火併　多蒙特鬥賀芬咸捧半場大

周六(3日)凌晨德甲獨腳戲，兩支前列球隊對碰，多蒙特主場迎戰賀芬咸。「蜜蜂兵團」冇受艾寧夏蘭特離隊影響，攻力依然；對手賀芬咸踢法異常進取，聯賽3連勝，相信會繼續呢種信念作賽，佢哋今季4場聯賽有3次半場開2球或以上，推介大家玩1.5球半場大。(周六凌晨2時30分開賽)

德甲今季競爭激烈，現時分列第5及第4嘅多蒙特及賀芬咸，只落後榜首拜仁1分，為搶分肯定會鬥攻。賀芬咸由上季開始，踢法異常進取，經常同對手火併，出現大手交易，今季佢哋堅持呢個戰術理念，開季4戰場場有波入，巴姆加特拿及摩尼斯達保都表現出色，所以近4場有3次半場開2球或以上。

蜜蜂兵團戰術多變

「蜜蜂兵團」多蒙特今夏有艾寧夏蘭特離隊，原本新加盟嘅施巴斯坦賀拿又因為患癌未可以為球隊效力，但似乎球隊攻力未受太大影響，同賀芬咸一樣，聯賽場場搵到入波，4戰攻入7球，最勁係7球全部來自唔同球員，而且多蒙特領隊泰錫戰術亦多變，呢4場都用唔同陣式，令對手更加防不勝防。

兩支崇尚進攻嘅球隊對碰，預料今場一開波就會嚟料，中位數1.5球嘅半場大，隨時唔使廿分鐘就收錢。