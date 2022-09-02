港超聯　「綠戰士」主場火併「粉紅兵團」

周六(3日)下午「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事，先由新升班球隊和富大埔坐鎮大埔運動場，主場迎戰晉峰。相隔兩季重返港超的大埔，首場即奪得今季第一分，信心及士氣有增無減；至於晉峰在新帥鄧冠研接手後，表現令人期待，球迷絕對不容錯過！（on.cc東網周六下午3時直播）

今場屬大埔今季首次於主場出擊，主教練李恆匯表示球隊上下對地頭作賽非常期待，並呼籲球迷比賽當日踴躍支持。「匯Sir」形容晉峰為「同級對手」，是役會視贏波為目標：「目標絕對係想贏，不過都要好小心處理，紀律性要先做好。」巴西外援保連奴上場傷出，李恆匯透露此子今仗會否落場，須視乎其康復進度。

大埔上場逼和東方龍獅，收穫今季第1分，翼鋒鍾偉強表示：「始終大埔今年重返港超聯，而且隊中好多都係首次合作，上場成功喺東方身上攞到分，對我哋嚟講絕對係一種鼓勵。」他認為大埔在默契及比賽狀態方面會有優勢，希望今場以3分回饋一班主場球迷。

是役為晉峰新季第一場正式比賽，相對上周已迎來「開咧戰」的大埔，主教練鄧冠研坦言雙方實力相若下，球隊難免有點「蝕底」：「上場見到大埔狀態唔錯，埋身拚博好有力量，另外中場3個球員能力都唔錯，我哋遮線、對位要做足，防守死球都要表現好啲。」陣容上除了需坐「跨季波監」的艾拔簡勞，以及仍未歸隊的何思哲外，「鄧Sir」透露其他球員均候命。

相隔約8個月再次比賽，隊長鄭璟昊卻對球隊充滿信心，認為今場絕對有力贏波：「開季第一場永遠比較難踢，尤其大埔第一場已經攞到分，睇得出好團結同搏命，踢法都有特色，但我相信陣中年輕球員可以用鬥心同拚勁搭夠，喺新季開個好頭。」

【兩隊預計陣容】

和富大埔

門將：63李瀚灝

後衞：6羅振庭 33加比爾 26李家豪 31翁煦濤

中場：27黃祖心 17陳曉鋒 16安達 9鍾偉強

前鋒：99鄭子森 19趙少維

晉峰

門將：1林駿杰

後衞：20鄭璟昊 4曾仲楠 6葉卓文 5楊憲樂

中場：77伍家揚 8卡爾特納 28邵昀俊

前鋒：10黃偉國 9播磨浩謙 27費利浦薩