菁英盃　旗開得勝！標準流浪兩球挫香港U23

「菁英盃」周五（2日）晚上率先上演B組賽事，標準流浪在旺角大球場與香港U23交手。流浪憑前鋒大衞巴拉及劉智樂，在上、下半場各建一功，最終以兩球擊敗香港U23，首場「菁英盃」順利旗開得勝。

標準流浪今場陣容稍有變動，盧兆崎把守最後一關，另外3名U22年青球員陳耀祖、馬文政及余在言亦齊齊擔正，大衞巴拉及林學㬢負責在前線攻堅。至於香港U23則起用袁世傑、張俊軒及羅曉聰3名超齡球員，鄧筵霑、林智豐等主力亦悉數在陣。

實力較強的標準流浪，開賽初段即採取主動，8分鐘前場逼搶成功後，大衞巴拉射門被對方門將龐焯熙接實。17分鐘香港U23率先失守，大衞巴拉接應余在言長傳單刀射入，兼攻入加盟後首個入球，流浪領先1比0。

流浪之後再接再厲，33分鐘馬文政左路傳中，盧均宜頭槌可惜頂得太正。臨完半場香港U23差點追平，張俊軒罰球被門將盧兆崎飛身撲走，半場流浪領先1球。

易邊後流浪換入主力林遼太、林嘉緯，希望穩住勝局，但55分鐘香港U23反而出現黃金機會，林智豐左路推過賈思浩後，禁區內勁射，但再次未能射破盧兆崎十指關。隨後角球攻勢，後衞黎皚韜更與對方球員碰撞後傷出，由梁煒烽入替。

流浪之後逐漸控制形勢，但余在言、林學㬢兩次射門先後中柱及中楣彈走。85分鐘流浪成功擴大領先優勢，林嘉緯遠射中柱後，後備入替的劉智樂門前補中，最終流浪以2比0擊敗香港U23，順利全取3分。

標準流浪順利取得今季首勝，賽後教練賴嘉輝