細威美網出局淚別球壇：冇家姐就冇今日的我

40歲的「細威」S威廉絲周五在美網女單第三圈，即使在決勝盤大落後仍顯頑強表現，終以總盤數1比2不敵澳洲的湯妮珍諾域(Ajla Tomljanovic)，以32強止步為27年職業生涯劃上句號。

這位擁有23個大滿貫的網壇傳奇，與湯妮珍諾域首次交手，雙方合演了一場精彩賽事，細威首盤以5比7落敗，繼而在第二盤力爭至刁時，扳成平手，至決勝盤細威的體力明顯下降，首個發球局已被打破，更被拋離至1比5，然而頑強的細威在最後關頭仍然拼博，雙方進行了8次刁時，而湯妮珍諾域要在第六次「賽點」才能成功，最終細威以1比6落敗，全場觀眾以掌聲及歡呼聲為這位網壇巨星送上祝福。

「感激爸爸，我知你有睇這場比賽，多謝媽咪，這一切都是我的父母當初給我的...我要講如果沒有Venus(大威)，就不會有現在的莎蓮娜，謝謝妳，Venus！」細威在場內接受訪問時一口氣多謝職業生涯最重要的三個人，美網賽會不斷播放細威的成名片段，她不停流下不捨的淚水又帶着笑容:「這是幸福的淚水！這是一段有趣的旅程。」而她的丈夫與女兒及家人都有在席上觀戰，2萬4千個觀眾席全部爆滿。

還有數星期便踏入41歲的S威廉絲，95年10月展開職業生涯，擁有23個大滿貫女單錦標，是網壇最偉大的球手之一，99年在美網首奪大滿貫錦標，其後稱霸網壇超過20年，她曾贏得73個女單錦標、23個女雙及2個混雙冠軍。