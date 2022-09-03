香港隊　赴泰集訓備戰亞青外　張健峰：認清差距

「U20亞洲盃」（亞青盃）外圍賽即將展開，港隊周六（3日）早上啟程前往泰國曼谷集訓，主教練張健峰賽前承認爭出線有困難，但希望一班小將可以透過今次賽事，認清與其他亞洲國家的實力差距，以及吸收比賽經驗。

為備戰9月中舉行的亞青外，除了正隨東方龍獅參與「亞協盃」跨區4強的馬希偉外，港隊大軍今日將前往泰國曼谷集訓，並進行兩場友誼賽，而其中一場對手為泰國U20青年軍。主教練張健峰直言今次安排未必最理想，但旨在讓年青球員吸收國際賽經驗：「有機會出去比賽，對青年軍嚟講好重要，始終佢哋依兩、三年好似無咗，對佢哋成長影響好大。」

今次23人大軍名單中，雖然多達15名球員在港超聯效力，但「張峰」坦言除了趙聡悟、曾以行及鄧筵霑外，其他球員比賽經驗並不足夠：「無錯今年踢一隊係有好多人，但上年有踢其實唔多，另外好似陳嘉宝之前喺南區都無太多機會，對比之前陳晉一、孫銘謙經驗上係差啲，不過球員潛質其實同之前差唔多。」「張峰」透露效力港會的前鋒嚴天健，因學業關係最終無奈落選。

港隊今次被編入F組，與印尼、越南及東帝汶一組，「張峰」坦言目標當然是爭取出線，但實際上卻有一定困難：「依兩、三年疫情關係，球員嘅訓練時數比較少，進度係停留咗。相反對手準備就好充足，好似越南、印尼近依3個月，不停咁飛出去比賽，睇到個野心係好大。」「張峰」續指希望年青球員可以把握今次機會，了解其他亞洲國家的足球水平，以及認清雙方之間的差距，並能夠在疫情下健健康康完成所有比賽。