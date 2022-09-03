仙魔戰變巴西內訌　奧運金牌兄弟對決

將於周日(4日)晚上舉行嘅英超「仙魔大戰」曼聯主場對阿仙奴，變成為巴西內訌，因為雙方都有多位巴西球星助陣，其中曼聯新兵安東尼馬菲奧斯同兵工廠翼鋒加比爾馬天尼利更曾於上年協助巴西奪得東京奧運男足金牌，呢對好兄弟今仗角色大換轉，有望正面交鋒。

曼聯原本只有費特1位巴西球員，卡斯米路、安東尼馬菲奧斯近期先後加盟，森巴勢力急速壯大，甚至成為球隊復興希望。

阿仙奴今季簽入巴西國腳加比爾捷西斯、小將馬昆奴斯，加上原有加比爾馬天尼利、加比爾馬加希斯，隊內森巴兵多達4人，今場交鋒可以話係巴西舊生聚會。

特別係安東尼馬菲奧斯同加比爾馬天尼利上年一齊為巴西奪得奧運男足金牌，呢對「00後」進攻組合被巴西球迷寄予厚望。

馬天尼利今季英超5次上陣入3球，踢出近年代表作，但佢好謙虛，認為自己仲要積極學習提升實力，並讚安東尼係頂級進攻球員，佢來到英超一定可以大放光芒。

不過，講到今場「仙魔戰」，大家各為其主，一定冇面畀，馬天尼利揚言阿仙奴可以擊敗曼聯。