港超聯　「綠戰士」主場火併「粉紅兵團」

周六(3日)下午「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事，新升班球隊和富大埔主場迎戰晉峰。相隔逾兩年半再於大埔運動場出擊的大埔，派出與上場一樣的正選陣容，一對巴西新援加比爾及保連奴繼續擔正，鄭子森與鍾偉強負責攻堅，利馬首次進入大軍名單暫列後備；今季首次登場的晉峰，今場大軍僅有18人候命，費利浦薩及卡爾特納兩位外援出任正選，新加盟的伍家揚獻出球隊地標戰。(on.cc東網周六下午3時直播)

雙方正選陣容

和富大埔

63 李瀚灝 [GK]

4 馮冠鳴

6 羅振庭

9 鍾偉強

17 陳曉鋒 [C]

20 保連奴

26 李家豪

27 黃祖心

31 翁煦濤

33 加比爾

99 鄭子森

晉峰

1 林駿杰 [GK]

4 曾仲楠

6 葉卓文

8 卡爾特納

10 黃偉國

11 紀思昊

20 鄭璟昊 [C]

22 劉君正

27 費利浦薩

44 黃政德

77 伍家揚

和富大埔後備

66 林志基 [GK]

94 謝家榮 [GK]

7 王力威

11 史建威

14 蘇友鈿

16 安達

19 趙少維

23 黃子俊

30 張力行

37 熊健沂

67 利馬

77 郭縉諾

晉峰後備

14 羅澔陽 [GK]

16 何國泉 [GK]

5 楊憲樂

7 林樂勤

9 播磨浩謙

19 歐陽浩銘

75 周睿弘

周六(3日)下午「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事，先由新升班球隊和富大埔坐鎮大埔運動場，主場迎戰晉峰。相隔兩季重返港超的大埔，首場即奪得今季第一分，信心及士氣有增無減；至於晉峰在新帥鄧冠研接手後，表現令人期待，球迷絕對不容錯過！(on.cc東網周六下午3時直播)

今場屬大埔今季首次於主場出擊，主教練李恆匯表示球隊上下對地頭作賽非常期待，並呼籲球迷比賽當日踴躍支持。「匯Sir」形容晉峰為「同級對手」，是役會視贏波為目標：「目標絕對係想贏，不過都要好小心處理，紀律性要先做好。」巴西外援保連奴上場傷出，李恆匯透露此子今仗會否落場，須視乎其康復進度。

大埔上場逼和東方龍獅，收穫今季第1分，翼鋒鍾偉強表示：「始終大埔今年重返港超聯，而且隊中好多都係首次合作，上場成功喺東方身上攞到分，對我哋嚟講絕對係一種鼓勵。」他認為大埔在默契及比賽狀態方面會有優勢，希望今場以3分回饋一班主場球迷。

是役為晉峰新季第一場正式比賽，相對上周已迎來「開咧戰」的大埔，主教練鄧冠研坦言雙方實力相若下，球隊難免有點「蝕底」：「上場見到大埔狀態唔錯，埋身拚博好有力量，另外中場3個球員能力都唔錯，我哋遮線、對位要做足，防守死球都要表現好啲。」陣容上除了需坐「跨季波監」的艾拔簡勞，以及仍未歸隊的何思哲外，「鄧Sir」透露其他球員均候命。

相隔約8個月再次比賽，隊長鄭璟昊卻對球隊充滿信心，認為今場絕對有力贏波：「開季第一場永遠比較難踢，尤其大埔第一場已經攞到分，睇得出好團結同搏命，踢法都有特色，但我相信陣中年輕球員可以用鬥心同拚勁搭夠，喺新季開個好頭。」