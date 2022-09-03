港超聯 「綠戰士」主場火併「粉紅兵團」
2022年09月03日 14:00
東網電視更多新聞短片
港超聯：和富大埔 vs 晉峰
【東網按次收費直播】 https://tv.on.cc/oncchkpl/index_tc.html
周六(3日)下午「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事，新升班球隊和富大埔主場迎戰晉峰。相隔逾兩年半再於大埔運動場出擊的大埔，派出與上場一樣的正選陣容，一對巴西新援加比爾及保連奴繼續擔正，鄭子森與鍾偉強負責攻堅，利馬首次進入大軍名單暫列後備；今季首次登場的晉峰，今場大軍僅有18人候命，費利浦薩及卡爾特納兩位外援出任正選，新加盟的伍家揚獻出球隊地標戰。(on.cc東網周六下午3時直播)
雙方正選陣容
和富大埔
63 李瀚灝 [GK]
4 馮冠鳴
6 羅振庭
9 鍾偉強
17 陳曉鋒 [C]
20 保連奴
26 李家豪
27 黃祖心
31 翁煦濤
33 加比爾
99 鄭子森
晉峰
1 林駿杰 [GK]
4 曾仲楠
6 葉卓文
8 卡爾特納
10 黃偉國
11 紀思昊
20 鄭璟昊 [C]
22 劉君正
27 費利浦薩
44 黃政德
77 伍家揚
和富大埔後備
66 林志基 [GK]
94 謝家榮 [GK]
7 王力威
11 史建威
14 蘇友鈿
16 安達
19 趙少維
23 黃子俊
30 張力行
37 熊健沂
67 利馬
77 郭縉諾
晉峰後備
14 羅澔陽 [GK]
16 何國泉 [GK]
5 楊憲樂
7 林樂勤
9 播磨浩謙
19 歐陽浩銘
75 周睿弘
周六(3日)下午「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事，先由新升班球隊和富大埔坐鎮大埔運動場，主場迎戰晉峰。相隔兩季重返港超的大埔，首場即奪得今季第一分，信心及士氣有增無減；至於晉峰在新帥鄧冠研接手後，表現令人期待，球迷絕對不容錯過！(on.cc東網周六下午3時直播)
今場屬大埔今季首次於主場出擊，主教練李恆匯表示球隊上下對地頭作賽非常期待，並呼籲球迷比賽當日踴躍支持。「匯Sir」形容晉峰為「同級對手」，是役會視贏波為目標：「目標絕對係想贏，不過都要好小心處理，紀律性要先做好。」巴西外援保連奴上場傷出，李恆匯透露此子今仗會否落場，須視乎其康復進度。
大埔上場逼和東方龍獅，收穫今季第1分，翼鋒鍾偉強表示：「始終大埔今年重返港超聯，而且隊中好多都係首次合作，上場成功喺東方身上攞到分，對我哋嚟講絕對係一種鼓勵。」他認為大埔在默契及比賽狀態方面會有優勢，希望今場以3分回饋一班主場球迷。
是役為晉峰新季第一場正式比賽，相對上周已迎來「開咧戰」的大埔，主教練鄧冠研坦言雙方實力相若下，球隊難免有點「蝕底」：「上場見到大埔狀態唔錯，埋身拚博好有力量，另外中場3個球員能力都唔錯，我哋遮線、對位要做足，防守死球都要表現好啲。」陣容上除了需坐「跨季波監」的艾拔簡勞，以及仍未歸隊的何思哲外，「鄧Sir」透露其他球員均候命。
相隔約8個月再次比賽，隊長鄭璟昊卻對球隊充滿信心，認為今場絕對有力贏波：「開季第一場永遠比較難踢，尤其大埔第一場已經攞到分，睇得出好團結同搏命，踢法都有特色，但我相信陣中年輕球員可以用鬥心同拚勁搭夠，喺新季開個好頭。」