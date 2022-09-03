達雲紐尼斯復出　高普送林柏特最後一程？

周六(3日)晚英超頭場愛華頓主場迎戰利物浦。兩隊近年成績差幾條街，但「默郡打吡」向來面子攸關，「拖肥」喺球迷面前肯定唔會縮，「紅軍」兩連勝氣勢亦盛，作客照攻有利上演入球騷，3.5球大盤值博。(Now 611及621周六晚7時30分直播)

愛華頓為面子唔會縮

利物浦季初失準，但近兩仗先以9比0血洗般尼茅夫，上仗補時憑新星法比奧卡華路絕殺紐卡素，總算重上正軌，王牌穆罕默德沙拿轉做助攻角色，連羅拔圖法明奴亦重拾昔日風采，近兩仗入3粒，最重要係達雲紐尼斯刑滿復出，呢位烏拉圭箭頭為向球迷耍冧，肯定力爭數胡，令進攻如虎添翼。

愛華頓5輪聯賽過後仲未開齋，目前徘徊榜下游，不過佢哋打吡戰特別醒神，尤其主場出擊唔可以失威，經常同「紅軍」鬥得燦爛，近兩季喺葛迪遜公園上演嘅「默郡打吡」就全開4球或以上，預計今仗戰況亦會幾開放，一於捧3.5球大盤。

值得一提，利物浦早前贏般尼茅夫9比0之後，搞到對方主帥柏加被炒，愛華頓領隊林柏特現時亦面臨下台壓力，如果今場輸波，隨時都會被炒，紅軍領隊高普隨時送佢最後一程。