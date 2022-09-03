港超聯　下半場演入球騷　晉峰險勝和富大埔

周六(3日)下午「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事，先由新升班球隊和富大埔坐鎮大埔運動場，主場迎戰晉峰。兩隊半場互無記錄，但下半場卻上演入球騷，最終晉峰在958名球迷見證下，憑黃偉國、費利浦薩各入一球，以2比1險勝大埔，取得今季首勝。

相隔逾兩年半再於大埔運動場出擊的大埔，派出與上場一樣的正選陣容，一對巴西新援加比爾及保連奴繼續擔正，鄭子森與鍾偉強負責攻堅，利馬首次進入大軍名單暫列後備；今季首次登場的晉峰，今場大軍僅有18人候命，費利浦薩及卡爾特納兩位外援出任正選，新加盟的伍家揚獻出球隊地標戰。

甫開賽晉峰先出現攻門，費利浦薩罰球直射，被李瀚灝托出底線。主場的大埔站穩陣腳，15分鐘保連奴禁區內推過葉卓文後起腳，可惜斜出。晉峰隨後一度反客為主，21分鐘卡爾特納後踭傳球，費利浦薩窄角度射門但角度太正。

10分鐘後球證指羅振庭禁區內推跌黃偉國，晉峰獲得十二碼，可惜費利浦薩操刀被李灝瀚「捉到路」，半場兩隊踢成0比0。

易邊後大埔換入利馬收起黃祖心，但先開記錄卻是客隊晉峰，46分鐘費利浦薩禁區內起腳，門將李瀚灝撲出不遠，黃偉國門前成功補中，晉峰領先1比0。不過4分鐘後大埔迅速追平，馮冠嗚前場逼搶成功，再橫傳予鄭子森，後者勁射破網。

晉峰之後再接再厲，56分鐘費利浦薩接應卡爾特納直線，禁區內扣過李嘉豪後射入，再次領先2比1。大埔之後換入史建威、王力威，希望積極搶攻，但後防卻暴露更多空位，85分鐘後備入替的播磨浩謙左路傳中，尾柱伍家揚近門一篤可惜無功而還。最終晉峰維持勝局，以2比1擊敗大埔，新季首場順利旗開得勝。

晉峰在首場聯賽順利全取3分，賽後主教練鄧冠研認為今場比賽相當緊湊，但球隊在把握力及發揮上更勝一籌。「鄧Sir」今季才擔任晉峰主教練，他續指今場勝利非常重要：「大大提升咗球員自信，而且我係一個新教練，贏波證明平時訓練有效果，可以令球員對我更信服。」

和富大埔在主場吞下今季首敗，賽後主教練李恆匯尤其對第二個失球感不滿，他又指球隊在下半場即使控制戰局，但依然無法取得入球，在把握力上需要加強。對於前鋒保連奴今場表現，未如對方外援費利浦薩出色，「阿滙」解釋道：「保連奴始終上場波傷咗，今日都係格硬逼，但兩個球員踢嘅位置唔同，所以好難直接比較。」