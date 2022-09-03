港超聯　理文主場出擊硬撼冠忠南區

2022年09月03日 17:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    港超聯：理文 vs 冠忠南區
    收看直播，請按直播ICON，或按下面鏈結：
    https://tv.on.cc/sportlive/　
    「中銀人壽香港超級聯賽」周六(3日)壓軸重頭戲，理文坐鎮將軍澳運動場迎戰冠忠南區。主場出擊的理文今場正選作出1個調動，馮慶燁首次為球隊擔正，為球隊第100次披甲的顏樂楓，與亞哥斯達坐鎮中場，加維蘭、基華尼頓及上場梅開二度的艾華頓，組成進攻三叉戟，擔起攻堅重任；南區則派出艾華攻堅，鞠盈智和李嘉耀等於中場作支援，伍瑋謙繼續把守最後大關。
    理文正選：
    28.陳嘉豪 [GK]
    3.徐宏傑
    4.立花稜也
    5.余煒廉
    8.艾華頓
    10.亞哥斯達
    15.馮慶燁
    16.顏樂楓 [C]
    22.加維蘭
    26.黃俊皓
    91.基華尼頓
    冠忠南區正選：
    25.伍瑋謙 [GK]
    4.川瀨浩太
    5.杜度
    6.基斯
    8.李嘉耀
    11.佐佐木周 [C]
    16.翟廷峯
    18.艾華
    22.謝朗軒
    24.鞠盈智
    44.劉學銘
    理文後備
    88.袁皓俊 [GK]
    7.李康廉
    11.鄭兆均
    12.羅焯熙
    17.張憙廷
    18.許可臻
    21.曾錦濤
    23.黃威
    24.鄭俊泓
    29.余沛康
    33.迪高
    44.中村𧙗人
    冠忠南區後備：
    1.蔡子濤 [GK]
    29.謝德謙 [GK]
    14.何振廷
    19.簡嘉亨
    20.游卓峰
    21.冼柏德
    23.容昊
    27.盧錦宏
    周六(3日)「中銀人壽香港超級聯賽」尾場上演焦點大戰，理文坐鎮將軍澳運動場，硬撼冠忠南區。兩軍齊齊於首個比賽日旗開得勝，其中理文希望再借主場之利，乘勝追擊；而面對更大挑戰的南區，來勢汹汹，兩強相遇，激戰可期。（on.cc東網、港台電視32周六晚6時直播）
    理文上場靠新兵艾華頓梅開二度，以2比1險勝標準流浪，取得首勝，惟比賽尾段被紅牌驅逐的主教練陳曉明，是役只能作壁上觀，他相信其餘教練團成員有能力帶領球隊：「無論『達Sir』（曾昭達）或佐迪，我對佢哋都好有信心，大家都對要求同部署好清楚。」
    「曉明Sir」認為南區陣中不乏曾效力冠軍球隊的經驗球員，形容今場不易應付，慶幸上場未有進入大軍名單的洛迪古斯已傷愈，今場有望重返大軍名單。至於顏樂楓有望第100次為球隊披甲。
    理文後衞余煒廉同樣認為對手南區極具實力，必須謹慎應戰：「南區前場有唔少具質素球員，如果畀對手把握到我哋嘅失誤，場波會變得好難踢，所以一定唔可以畀佢哋入波先。」
    首戰以2比0擊敗香港U23的冠忠南區，今場自然希望取得連勝，主教練鄭兆聰（Ricky）認為作為爭霸分子的理文，今季加入艾華頓及加維蘭等新兵後，前場火力進一步提升，必須要加以提防：「理文攻力肯定係強過上季，仲有好多球員可以用，我哋都唔知佢哋會出邊個，唯有做好自己，希望球隊攻守平衡可以做好啲。」Ricky透露上場傷出的陳凱柏，需要休息至少一周，今場肯定缺陣，至於畢頓日前已恢復操練。
    開鑼日為南區上演「地標戰」的謝朗軒，今場要倒戈面對舊主，他表示對舊隊友有一定認識，希望藉此嘗到甜頭，並認為南區能靠更強爭勝心發圍：「落到場，唔係齋靠球員名氣或個人表現，都要睇贏波決心，南區對勝利嘅渴求唔會輸畀任何一隊。」
    【兩隊預計陣容】
    理文
    門將：28陳嘉豪
    後衞：3徐宏傑 5余煒廉 15馮慶燁 4立花稜也
    中場：16顏樂楓 23黃威 10亞哥斯達
    前鋒：8艾華頓 22加維蘭 91基華尼頓
    冠忠南區
    門將：25伍瑋謙
    後衞：22謝朗軒 5杜度 4川瀨浩太 16翟廷峯
    中場：8李嘉耀 6基斯 24鞠盈智 19簡嘉亨
    前鋒：7史提芬彭利拿 11佐佐木周