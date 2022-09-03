港超聯　理文主場出擊硬撼冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六(3日)壓軸重頭戲，理文坐鎮將軍澳運動場迎戰冠忠南區。主場出擊的理文今場正選作出1個調動，馮慶燁首次為球隊擔正，為球隊第100次披甲的顏樂楓，與亞哥斯達坐鎮中場，加維蘭、基華尼頓及上場梅開二度的艾華頓，組成進攻三叉戟，擔起攻堅重任；南區則派出艾華攻堅，鞠盈智和李嘉耀等於中場作支援，伍瑋謙繼續把守最後大關。

理文正選：

28.陳嘉豪 [GK]

3.徐宏傑

4.立花稜也

5.余煒廉

8.艾華頓

10.亞哥斯達

15.馮慶燁

16.顏樂楓 [C]

22.加維蘭

26.黃俊皓

91.基華尼頓

冠忠南區正選：

25.伍瑋謙 [GK]

4.川瀨浩太

5.杜度

6.基斯

8.李嘉耀

11.佐佐木周 [C]

16.翟廷峯

18.艾華

22.謝朗軒

24.鞠盈智

44.劉學銘

理文後備

88.袁皓俊 [GK]

7.李康廉

11.鄭兆均

12.羅焯熙

17.張憙廷

18.許可臻

21.曾錦濤

23.黃威

24.鄭俊泓

29.余沛康

33.迪高

44.中村𧙗人

冠忠南區後備：

1.蔡子濤 [GK]

29.謝德謙 [GK]

14.何振廷

19.簡嘉亨

20.游卓峰

21.冼柏德

23.容昊

27.盧錦宏

周六(3日)「中銀人壽香港超級聯賽」尾場上演焦點大戰，理文坐鎮將軍澳運動場，硬撼冠忠南區。兩軍齊齊於首個比賽日旗開得勝，其中理文希望再借主場之利，乘勝追擊；而面對更大挑戰的南區，來勢汹汹，兩強相遇，激戰可期。（on.cc東網、港台電視32周六晚6時直播）

理文上場靠新兵艾華頓梅開二度，以2比1險勝標準流浪，取得首勝，惟比賽尾段被紅牌驅逐的主教練陳曉明，是役只能作壁上觀，他相信其餘教練團成員有能力帶領球隊：「無論『達Sir』（曾昭達）或佐迪，我對佢哋都好有信心，大家都對要求同部署好清楚。」

「曉明Sir」認為南區陣中不乏曾效力冠軍球隊的經驗球員，形容今場不易應付，慶幸上場未有進入大軍名單的洛迪古斯已傷愈，今場有望重返大軍名單。至於顏樂楓有望第100次為球隊披甲。

理文後衞余煒廉同樣認為對手南區極具實力，必須謹慎應戰：「南區前場有唔少具質素球員，如果畀對手把握到我哋嘅失誤，場波會變得好難踢，所以一定唔可以畀佢哋入波先。」

首戰以2比0擊敗香港U23的冠忠南區，今場自然希望取得連勝，主教練鄭兆聰（Ricky）認為作為爭霸分子的理文，今季加入艾華頓及加維蘭等新兵後，前場火力進一步提升，必須要加以提防：「理文攻力肯定係強過上季，仲有好多球員可以用，我哋都唔知佢哋會出邊個，唯有做好自己，希望球隊攻守平衡可以做好啲。」Ricky透露上場傷出的陳凱柏，需要休息至少一周，今場肯定缺陣，至於畢頓日前已恢復操練。

開鑼日為南區上演「地標戰」的謝朗軒，今場要倒戈面對舊主，他表示對舊隊友有一定認識，希望藉此嘗到甜頭，並認為南區能靠更強爭勝心發圍：「落到場，唔係齋靠球員名氣或個人表現，都要睇贏波決心，南區對勝利嘅渴求唔會輸畀任何一隊。」

【兩隊預計陣容】

理文

門將：28陳嘉豪

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 15馮慶燁 4立花稜也

中場：16顏樂楓 23黃威 10亞哥斯達

前鋒：8艾華頓 22加維蘭 91基華尼頓

冠忠南區

門將：25伍瑋謙

後衞：22謝朗軒 5杜度 4川瀨浩太 16翟廷峯

中場：8李嘉耀 6基斯 24鞠盈智 19簡嘉亨

前鋒：7史提芬彭利拿 11佐佐木周