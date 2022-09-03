港超聯　深水埗鬥港會勢均力敵

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周日(4日)下午繼續上演「中銀人壽香港超級聯賽」賽事，新升班球隊深水埗坐鎮深水埗運動場迎戰港會。港會今季人腳有所增強，不過擁有主場之利的深水埗，在一班街坊的打氣下，必定會全力以赴；雙方實力接近，相信未到最後一刻仍不知鹿死誰手！（on.cc東網、港台電視32周日下午3時直播）

深水埗今季主要沿用升班功臣，再配合小將征戰超聯，主教練潘文迪承認部分球員港超經驗較淺，體能及心態上仍需要時間適應。相隔十年再次出戰頂級聯賽，「迪Sir」揚言今場會採取主動：「對手經驗較好，我哋可能要靠活力、體力彌補，有機會一定要喺中、前場壓逼，希望球員可以放膽用波同進攻，唔好刻意話死守。」陣容上，「迪Sir」透露黎格爾剛傷愈復出，今場上陣成疑，而麥富成則肯定缺陣。

曾外流阿爾巴尼亞的杜國榆（Remi），首次回港效力，加上有機會與弟弟杜國樑同場較量，他坦言感到興奮，又指自己對球隊踢法已相當了解，狀態接近恢復至100%。為了順利全取3分，Remi提醒球員不可輕視對手：「港會體力未必去到最好，但頭個60分鐘一定會壓逼我哋。佢哋踢法好直接同好有鬥心，另外中鋒拎到波之後，一定要留意second ball。」

新兵來投實力提升

港會今季加入了基奧、積施利及溫俊等具港超經驗的新兵，實力比以往有所提升，不過始終屬於「季初波」，主教練東尼咸美頓預期今場比賽將會十分緊湊，而他表示相對賽果，自己會更著重球員發揮：「喺打得好嘅情況之下輸波，唔係一件羞愧嘅事，所以首先係要交出好表現，之後先可以爭取好成績，不過一定係想全取3分，拎到好開始。」

杜國樑有信心復仇

司職中堅的杜國樑（Alex），今季再次重返港會，Alex認為球隊雖然曾在友賽不敵深水埗，但有信心今場可以成功復仇：「我記得兩隊喺嗰場友賽，都入咗好多波。我覺得只要我哋少啲犯錯，同埋把握到入球機會，絕對可以順利贏波。」

陣容圖

深水埗（4-3-3）

17屠俊翹(門

13鄧港桁 5陳靜謙 18嚴啟華 41梁星耀

10劉浩霖 23杜國榆 6周家樂

8尼高拉斯 91泰亞高 9羅港威

港會（4-4-2）

1費查(門

18積施利 4杜國樑 88菲杜化 14吳子聰

10安高沙 32夏比 8喜比特 7羅賓士高

26里奧 25基奧