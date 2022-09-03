港超聯　佐佐木周起孖　冠忠南區反勝理文

「中銀人壽香港超級聯賽」周六(3日)壓軸重頭戲，理文坐鎮將軍澳運動場迎戰冠忠南區。結果南區成功反客為主，憑下半場佐佐木周梅開二度，以及杜度的入球，以3比1反勝一度靠艾華頓先拔頭籌的理文，取得聯賽兩連勝。

戴上隊長臂章的顏樂楓今場第100次為理文披甲，球隊賽前亦為他送上紀念球衣。「黃黑軍團」正選作出1個調動，馮慶燁首次為球隊擔正，亞哥斯達與黃俊皓坐鎮中場，加維蘭、基華尼頓及上場梅開二度的艾華頓，組成進攻三叉戟；南區今場有史提芬彭利拿因傷缺陣，前線派出艾華攻堅，鞠盈智和李嘉耀等於中場作支援，伍瑋謙繼續把守最後大關。

雙方開局都主動出擊，展現取勝決心，3分鐘，基華尼頓開角球中柱後彈到門前，一度造成南區後防混亂，最終被伍瑋謙沒收皮球。3分鐘後，李嘉耀落底傳中，埋伏尾柱的艾華門前頂高。8分鐘，艾華頓禁區外放冷箭，逼使伍瑋謙飛身作出撲救。

兩軍站穩陣腳後，繼續對攻。29分鐘，顏樂楓地波傳入禁區，加維蘭後腳巧妙攻門，未能命中目標。3分鐘後，加維蘭禁區內二傳，艾華頓推入大位起腳中柱彈出。及後鞠盈智的遠射亦吿高出。臨完半場前，理文搏到前場罰球，艾華頓操刀射入，為球隊先拔頭籌。

換邊後，落後的南區率先入局，47分鐘，佐佐木周禁區頂起腳，射破陳嘉豪十指關，為南區扳平比數。雙方回到同一起跑線後繼續鬥攻，61分鐘，理文罰球攻勢，徐宏傑禁區內起腳高出。5分鐘後，李嘉耀禁區頂起腳，被陳嘉豪撲出底線。

比賽後段，氣勢更盛南區進一步搶攻，77分鐘，鞠盈智開出罰球，由杜度頭槌頂入，幫助南區成功反超比數。89分鐘，南區再獲12碼機會，佐佐木周操刀射入，為南區鎖定3比1勝局。

上場領紅的理文主教練陳曉明，今場只能作壁上觀，賽後理文助教曾昭達就認為「曉明Sir」缺陣，對球隊影響不大，但認為球隊有必要提高把握力：「我哋好多機會，但係冇辦法轉化作入球。」除了正選出戰的加維蘭、基華尼頓及艾華頓之外，理文下半場都換入洛迪古斯等進攻球員，惟最終無法扭轉敗局，對此曾昭達表示：「有時踢波冇得講，唔係話美斯或麥巴比就肯定射入，有時都講運氣，當然對方防守係做得好，希望我哋可以加強把握力。」

南區領隊貝可泓（Calvin）就認為球隊踢出賽前部署，並認為換邊後球隊迅速取得扳平入球非常關鍵：「10分滿分，球隊踢出8、9分，上半場尾段我哋失波，半場出到嚟大家冇亂到好快扳平，呢個位係好關鍵。」Calvin特別稱讚艾華，認為此子在主力前鋒史提芬彭利拿受傷下，今場臨危受命，比賽態度值得嘉許：「以前佢踢過大會，兩年冇踢頂級賽事後嚟到南區，但態度非常之好，畀足90分鐘，雖然佢冇入波，但絕對係今場好關鍵嘅人物。」